Để 'sống sâu' đúng cách

Sáng 8.9 tại TP.HCM, tác giả Tuệ Lạc đã có buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm mới - Sống sâu cùng nhiều khách mời là những nhân vật của công chúng: TS Nguyễn Mạnh Hùng, doanh nhân Nguyễn Thành Tiến, tác giả sách Tạ Minh Tuấn, chuyên gia chuông xoay Hoàng Tuyết Mai để truyền cảm hứng "sống sâu" đến người trẻ.

Trước khi bắt đầu buổi giao lưu, khách mời và độc giả đã có những phút giây lắng lòng và thực hiện các bài tập nhẹ nhàng qua sự hướng dẫn của TS Nguyễn Mạnh Hùng để "lắng nghe sự an trú của cơ thể".

Buổi giao lưu và ra mắt tác phẩm mới 'Sống sâu' thu hút đông đảo bạn trẻ

Tác giả Tuệ Lạc có những chia sẻ chân thành và thấu đáo mọi thắc mắc của độc giả ẢNH: QUỲNH TRÂN

Sống sâu được tác giả Tuệ Lạc mượn đạo để nói việc đời, với mong muốn giúp cho các bạn trẻ có cái nhìn sâu hơn về mọi mặt của đời sống, để thấu, để ngộ và để có một cuộc đời an yên, hạnh phúc trong đời thường.

Người sống sâu dễ dàng chinh phục thành công hơn?

Tác giả Tuệ Lạc chia sẻ: "Có đôi lần các bạn trẻ hỏi tôi vì sao đã cố gắng rất nhiều mà công danh sự nghiệp vẫn còn bất ổn?". Tôi cho rằng: "Có lẽ chúng ta nên sống chậm lại một chút. Thay vì mãi tìm kiếm ở bên ngoài, chúng ta hãy quay vào bên trong mình, hãy tạm ngưng tất cả trong thời gian tối thiểu từ 3 - 6 tháng để chúng ta có cơ hội thiết lập lại chính mình. Một bản thể nếu không trải qua một thời gian nâng cấp, cải tiến, cập nhật cho phù hợp với năng lượng của vũ trụ hiện nay thì làm sao có thể trở thành một phiên bản tốt hơn được".

Đồng tình với quan niệm của tác giả, anh Tạ Minh Tuấn - cũng là tác giả sách và được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam và châu Á - cho rằng: "Không nên lao theo số lượng mà đánh đổi chất lượng. Khoảnh khắc nào đấy nông nổi mình đánh đổi sẽ khiến sau này sẽ hối hận nhiều lắm. Làm sao để giàu mà tâm luôn an".

Từng có dịp phỏng vấn anh Tạ Minh Tuấn, MC Lưu Đình Long cho biết: "Có thể cảm nhận anh Tuấn là một người sống sâu thật sự, mọi người có thể tìm đọc các tác phẩm của anh để hiểu hơn về con đường của người trẻ này. Giờ phút này, Đình Long muốn hỏi câu mà có lẽ nhiều bạn đọc rất quan tâm: làm sao để tỉnh thức và có chiều sâu trong cái nhìn, lối sống của mình? Và một người sống như thế nào để có bình an, hạnh phúc thực tại và giúp cho người khác có được bình an, hạnh phúc?".

Trả lời câu hỏi này, anh Tạ Minh Tuấn cho rằng: "An là sự tự tin từ bên trong của mình, bởi nhiều bạn trẻ cứ đi tìm an ở ngoài đời sống là chưa đủ. Đôi khi nhìn con trẻ ở trong nhà, ta như tìm thấy sự bình an, thơ ngây của chúng rồi ao ước mình được an yên như một đứa trẻ. Nào có ai nhớ rằng, chính chúng ta cũng từng có một giai đoạn là đứa trẻ. Thôi thì hãy cứ gieo hạt giống thiện lành mỗi ngày, có thể ngay từ ý nguyện như ngày hôm nay khi vừa đọc xong cuốn sách Sống sâu vậy".

Tác phẩm do NXB Công Thương và Thái Hà Books ấn hành

Tác giả sách Tạ Minh Tuấn, doanh nhân Nguyễn Thành Tiến, tác giả Tuệ Lạc và MC Lưu Đình Long (từ trái qua) ẢNH: QUỲNH TRÂN

Sống sâu, như tác giả sách Master chuông xoay Hoàng Tuyết Mai quan niệm: "Nếu bạn coi cuộc đời là một bức tranh thì mỗi trải nghiệm như một mảnh ghép nhỏ, kiếm được càng nhiều mảnh ghép thì bức tranh ấy ngày càng hoàn thiện, bạn sẽ thấy rõ hơn màu sắc và ý nghĩa ẩn sâu bên trong nó. Cuộc sống nhiều hơn, sâu hơn ấy sẽ khiến bạn thoải mái hơn, bởi nó không có thắng có thua, không có giàu có nghèo mà chỉ đơn giản là bạn tìm được bao nhiêu mảnh ghép trong cuộc đời mình".

Một độc giả cho rằng, nếu khuyên bảo giới trẻ sống sâu quá, liệu có làm thui chột tinh thần phấn đấu của những người đang hừng hực nhiệt huyết cống hiến? Tác giả Tuệ Lạc nhấn mạnh: "Những người sống sâu thường dành thời gian thức dậy sớm để tận hưởng sự yên bình của buổi sáng, thực hành thiền và những nghi thức tâm linh. Mối quan tâm của họ không chỉ là công việc mà còn đầu tư và chăm sóc tâm hồn và các mối quan hệ. Họ thường xuyên tìm kiếm ý nghĩa trong từng hành động và chia sẻ hạnh phúc thông qua việc giúp đỡ cộng đồng. Chứ không nên hiểu sống sâu là buông bỏ tất cả.

Tập được cách sống sâu rồi, khi đã phát triển bản thân lên đến tầm cao thì đỉnh cao của thành công tiếp theo, người trẻ dễ dàng chinh phục hơn. Khi sống có chiều sâu bạn tự khắc biết những gì đúng phải nên làm. Người đời hay nói, biết đủ là đủ. Hạnh phúc hay không phải là do ta tự tạo cho mình", tác giả Sống sâu nhắn nhủ.