Đề thi tiếng Anh: Bớt 'gây choáng' từ vựng nhưng coi chừng 'bẫy ngầm'

Thời gian làm bài 50 phút cho 40 câu hỏi trắc nghiệm của đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn tiếng Anh tiếp tục tạo ra áp lực đè nặng lên tốc độ đọc hiểu của thí sinh. Điểm mới đáng chú ý là đề thi tiếng Anh năm nay đã chuyển dịch rõ rệt từ việc kiểm tra ngữ pháp rời rạc sang đánh giá năng lực đọc hiểu sâu và nhận diện quan hệ logic giữa các câu.

Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 vẫn chia các tầng bậc phân hóa rất rõ ràng. Nhóm điểm từ 5 đến 7 điểm (mức B1-B2) chiếm tỷ trọng lớn nhất. Thí sinh có nền tảng tốt, đọc ổn định hoàn toàn có thể chạm tay tới mức 7 - 8 điểm. Trong khi đó, phân khúc điểm 9 trở lên sẽ là "hàng hiếm", thuộc về những học sinh sở hữu lớp từ vựng đủ sâu và năng lực suy luận phản biện thực sự xuất sắc.