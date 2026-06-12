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Thi tốt nghiệp THPT: Xúc động người bà 72 tuổi đội nắng chờ cháu trước cổng trường
Video Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT: Xúc động người bà 72 tuổi đội nắng chờ cháu trước cổng trường

Nguyên Ân
Nguyên Ân
12/06/2026 10:00 GMT+7

Tại điểm trường Nguyễn Thị Diệu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, hình ảnh bà Nguyễn Thị Bích Vân, 72 tuổi, kiên nhẫn đội nắng đứng ngoài cổng chờ đợi cháu nội thi xong khiến nhiều người xúc động.

Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, thời gian làm bài bên trong phòng thi dường như kéo dài bất tận với những phụ huynh đứng đợi ở bên ngoài. Kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa bao giờ chỉ là thử thách của riêng các sĩ tử. Phía sau những trang giấy thi căng thẳng, là cả một hành trình đồng hành âm thầm, đầy lo âu và chất chứa tình yêu thương vô điều kiện của gia đình.

Tại điểm trường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, giữa hàng trăm bậc cha mẹ, bóng dáng của một người bà 72 tuổi khiến nhiều người chú ý. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt, bà Nguyễn Thị Bích Vân đã thay cha mẹ, trở thành điểm tựa lớn nhất của cháu nội từ tấm bé.

Động viên cháu thả lỏng tinh thần, nhưng trong lòng người bà U80 lại ôm trọn những âu lo. Lời cầu nguyện của bà chẳng mong sự vinh hoa, mà chỉ là những ước muốn rất đỗi bình dị.

Thi tốt nghiệp THPT: Xúc động người bà 72 tuổi đội nắng chờ cháu trước cổng trường

Điểm số cuối cùng dẫu có ra sao thì ngay khoảnh khắc cánh cổng trường mở ra, nụ cười của các em khi nhìn thấy bà, thấy mẹ vẫn đứng đó đợi mình đã là một bài thi hoàn hảo nhất về tình cảm gia đình. Sự đồng hành bao dung, vô điều kiện ấy sẽ là hành trang vững chắc nhất để những đứa trẻ tự tin bước vào đời.

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