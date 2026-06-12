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Thi tốt nghiệp THPT 2026: Nam sinh khuyết tật bẩm sinh có ước mơ làm thầy giáo dạy văn
Video Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Nam sinh khuyết tật bẩm sinh có ước mơ làm thầy giáo dạy văn

Huỳnh Thư - Khánh Linh
12/06/2026 07:57 GMT+7

Sáng 11.6, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, hình ảnh nam sinh Trần Hồ Hoàng Phúc bị khuyết tật bẩm sinh được mẹ dìu từng bước lên phòng thi khiến nhiều người xúc động.

Dù nhà trường đã đề nghị chuyển phòng thi xuống tầng trệt để thuận tiện đi lại, Phúc vẫn mong muốn được thi cùng lớp với bạn bè. Để hỗ trợ em, nhà trường đã bố trí người đưa đón lên phòng thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Nam sinh 2k8 khuyết tật bẩm sinh có ước mơ làm thầy giáo dạy văn - Ảnh 1.

"Ước mơ của em là thầy giáo, em muốn cho các em biết những cái hay, những nét độc đáo của văn học và từ đó có những hành động đúng đắn cho xã hội", Hoàng Phúc chia sẻ.

ẢNH: HUỲNH THƯ

Vượt lên những khó khăn về thể chất, với em văn học không chỉ là môn học yêu thích mà còn là nguồn động lực giúp vượt qua nghịch cảnh. Nam sinh mong một ngày được đứng trên bục giảng, truyền tình yêu văn chương và lan tỏa nghị lực sống đến những học sinh có hoàn cảnh giống mình.


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