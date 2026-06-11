Khoảnh khắc ấm lòng: Cha mang bánh kem đến cổng trường mừng sinh nhật con sau giờ thi môn văn

Sau 120 phút làm bài thi môn văn tốt nghiệp THPT 2026, hàng trăm thí sinh lần lượt bước ra khỏi điểm thi Trường THCS Phước Bình với nhiều cảm xúc khác nhau.

Ngay khi vừa nhìn thấy con trai xuất hiện, anh Nguyễn Thế Tú, 50 tuổi, ngụ phường Long Phước, TP.HCM cùng người con út lập tức tiến đến với chiếc bánh kem và hoa tươi đã chuẩn bị sẵn.

Gia đình anh Nguyễn Thế Tú chụp ảnh kỷ niệm mừng sinh nhật tuổi 18 con trai tại điểm thi Trường THCS Phước Bình ẢNH: VŨ ĐOAN

Bởi hôm nay không chỉ là ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, mà còn là ngày con trai lớn của anh Nguyễn Thế Trọng chính thức bước sang tuổi 18.

Khoảnh khắc nhận món quà bất ngờ từ cha và em trai sau giờ thi căng thẳng khiến nam sinh không giấu được niềm vui và xúc động.

Ít ai biết rằng, để có được khoảnh khắc bất ngờ này, anh Tú đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước với mong muốn mang đến cho con một sinh nhật đáng nhớ ngay trong ngày thi đầu tiên. Và đằng sau món quà giản dị ấy là những tình cảm, kỳ vọng mà người cha luôn dành cho con trai của mình.

Đằng sau món quà sinh nhật giản dị là những tình cảm, kỳ vọng mà anh Tú luôn dành cho con trai của mình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: VŨ ĐOAN

Sau những cái ôm, những lời chúc và những tấm ảnh lưu niệm được ghi lại ngay trước cổng trường, cả gia đình tiếp tục trở về nhà để chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo.

Giữa áp lực của mùa thi, khoảnh khắc giản dị ấy đã mang đến một câu chuyện đẹp về tình cảm gia đình. Một món quà sinh nhật không quá cầu kỳ, nhưng chắc chắn sẽ trở thành ký ức khó quên của tuổi 18.