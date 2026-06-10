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Thi tốt nghiệp THPT 2026: Cha mẹ hứa thưởng xe máy, tiền mặt nếu con vượt vũ môn
Video Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Cha mẹ hứa thưởng xe máy, tiền mặt nếu con vượt vũ môn

Vũ Đoan
Vũ Đoan
10/06/2026 19:19 GMT+7

Không chỉ đồng hành cùng con trong ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều phụ huynh còn chuẩn bị những phần thưởng đặc biệt để tiếp sức tinh thần cho các sĩ tử trên hành trình vượt vũ môn.

Chiều 10.6, gần 143.000 thí sinh đã đến 240 điểm thi tại TP.HCM làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP.HCM lúc 13 giờ, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Nhiều thí sinh được phụ huynh đưa vào tận trường hoặc tình nguyện viên hỗ trợ.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Cha mẹ hứa thưởng xe máy, tiền mặt - Ảnh 1.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với tâm thế bình tĩnh, tự tin

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau nhiều tháng ôn tập, một số thí sinh cho biết bản thân đã sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin và kỳ vọng đạt được kết quả như mong muốn.

Đúng 14 giờ, các em được đưa vào phòng để nghe giám thị phổ biến quy chế thi, sau đó đối chiếu thông tin cá nhân và ký hoàn tất thủ tục dự thi. 

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi và không giấu được sự hồi hộp trước kỳ thi quan trọng.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Cha mẹ hứa thưởng xe máy, tiền mặt - Ảnh 2.

Thí sinh lắng nghe giám thị phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12.6 với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, tăng hơn 61.600 so với năm ngoái. Sáng mai các thí sinh sẽ làm bài thi môn văn trong thời gian 120 phút.

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