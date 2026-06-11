Từ 'Steve Jobs Việt Nam' đến 'Những chiếc lá': Đề thi văn THPT 2026 bẫy học sinh ở chỗ nào?

Sáng 11.6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với môn thi đầu tiên là ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Tại TP.HCM, ngay sau khi kết thúc giờ làm bài, đề thi năm nay đã nhận được những đánh giá, phân tích chuyên sâu từ các giáo viên bậc trung học phổ thông. Nhận định về câu Nghị luận văn học với tác phẩm "Những chiếc lá" của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, các giáo viên tại Trường THPT Vĩnh Viễn cho rằng đây là một đề thi hay, mang tính cách tân nhưng sở hữu độ phân hóa rất cao.

Đây cũng là lần đầu tiên học sinh bước vào kỳ thi lớn với yêu cầu phân tích, cảm nhận một tác phẩm văn học hoàn chỉnh (thay vì các đoạn trích như trước đây). Đây được xem là một bước tiến đáng ghi nhận trong đổi mới kiểm tra, đánh giá.

Nguyễn Đình Thi là tác giả lớn với giọng thơ giàu chất triết lý, suy tưởng và cách tân hiện đại. Bài thơ "Những chiếc lá" là một tác phẩm hay, mang chiều sâu triết lý về vòng đời và giá trị của sự cống hiến. Bài thơ sử dụng nhiều hình ảnh biểu tượng đa tầng nghĩa, đòi hỏi sự chín chắn, trải nghiệm sống và tư duy sâu sắc – những yếu tố vốn là thử thách đối với học sinh ở lứa tuổi 18. Nếu không hiểu sâu sắc văn bản và thiếu kỹ năng nghị luận văn học vững chắc, học sinh rất dễ rơi vào lỗi diễn xuôi bài thơ, chỉ chạm được đến bề mặt mối quan hệ giữa thiên nhiên - con người chứ không khai thác hết giá trị tác phẩm.

Cũng theo đánh giá từ các giáo viên, một điểm trừ nhỏ của đề thi ngữ văn năm nay nằm ở việc phần đọc hiểu và phần viết chưa có sự kết nối mạch lạc về mặt chủ đề, dễ gây gián đoạn cảm xúc cho thí sinh. Với cấu trúc mang tính phân hóa mạnh mẽ này, phổ điểm môn Ngữ văn năm nay được dự đoán sẽ không quá cao.

Chiều nay, thí sinh sẽ tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với môn toán trong thời gian 90 phút theo hình thức trắc nghiệm.

Ngày mai 12.6, các em sẽ làm bài thi hai môn tự chọn để hoàn thành kỳ thi năm nay. Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến sẽ được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 1.7 tới.