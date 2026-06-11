Sáng 11.6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Từ sáng sớm, gần 143.000 thí sinh tại TP.HCM đã đổ về 240 điểm thi, để làm môn thi ngữ văn kéo dài 120 phút.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, đoàn kiểm tra do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu đã đến động viên thí sinh trước giờ vào phòng thi.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu đã đến tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, động viên thí sinh trước giờ vào phòng thi. ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiều nay, thí sinh thi môn toán trong 90 phút với hình thức trắc nghiệm.

Ngày mai, các em thi hai môn tự chọn trong các môn: ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được công bố vào ngày 1.7.

Theo quy chế tuyển sinh 2026, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp của ba môn theo tổ hợp từ 15 trở lên.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến điểm thi động viên, thí sinh tự tin đạt 6-7 điểm môn văn

Đặc biệt, điểm số này là cơ sở để thí sinh được xét cấp học bổng nếu đăng ký vào 15 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược và các chương trình tài năng.