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Sinh viên miền Trung tranh tài marketing: 'Đấu trí' với bài toán thật từ doanh nghiệp
Video Giáo dục

Sinh viên miền Trung tranh tài marketing: 'Đấu trí' với bài toán thật từ doanh nghiệp

Trang Châu
Trang Châu
09/06/2026 16:19 GMT+7

Vòng Chung kết cuộc thi "Marketing Battleground: Forge The Core" do Câu lạc bộ DUE Marketer tổ chức đã chính thức diễn ra ngày 07.6.2026, quy tụ những đội thi xuất sắc nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, mang đến những giải pháp marketing sáng tạo từ chính bài toán thực tế của doanh nghiệp.

Ở vòng đầu tiên, thí sinh thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích insight, đề xuất Big Idea và xây dựng kế hoạch triển khai, qua đó chọn ra 20 đội xuất sắc. Tiếp đến, tại vòng 2, các đội hoàn thiện kế hoạch truyền thông tích hợp (IMC Plan) để tìm ra Top 5 bước vào chung kết. Ban giám khảo đánh giá cao các ý tưởng của các đội dự thi, tuy nhiên top 5 chung cuộc là những đội có những ưu điểm vượt trội.

Sinh viên miền Trung tranh tài marketing: 'Đấu trí' với bài toán thật từ doanh nghiệp - Ảnh 1.

Cuộc thi năm nay thu hút 60 đội thi, mỗi đội gồm 3 thành viên đến từ các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung - Tây Nguyên

ẢNH: TRANG CHÂU


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