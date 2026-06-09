Sinh viên miền Trung tranh tài marketing: 'Đấu trí' với bài toán thật từ doanh nghiệp

Ở vòng đầu tiên, thí sinh thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích insight, đề xuất Big Idea và xây dựng kế hoạch triển khai, qua đó chọn ra 20 đội xuất sắc. Tiếp đến, tại vòng 2, các đội hoàn thiện kế hoạch truyền thông tích hợp (IMC Plan) để tìm ra Top 5 bước vào chung kết. Ban giám khảo đánh giá cao các ý tưởng của các đội dự thi, tuy nhiên top 5 chung cuộc là những đội có những ưu điểm vượt trội.

Cuộc thi năm nay thu hút 60 đội thi, mỗi đội gồm 3 thành viên đến từ các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung - Tây Nguyên ẢNH: TRANG CHÂU



