Thi ngữ văn THPT: Phụ huynh ôm hôn tiếp sức sĩ tử trước giờ G

Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, có em thức dậy sớm làm là cúng ông bà để "lấy chút tâm linh", sau đó ăn sáng rồi mới đi thi. Mặc dù vậy, nhiều em vẫn đến kỳ với tâm lý khá thoải mái nhờ có các chứng chỉ quốc tế để xét tuyển đại học.

Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận, đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa. Đề thi ngữ văn sẽ có 2 phần: đọc hiểu (4 điểm) và viết (6 điểm). Có 5 câu hỏi đọc hiểu theo 3 mức độ: biết, hiểu và vận dụng. Phần viết sẽ gồm một câu yêu cầu viết đoạn văn và một câu viết bài văn, có cả nghị luận xã hội và nghị luận văn học.