'Steve Jobs Việt Nam' không làm khó các sĩ tử: Thí sinh đánh giá đề văn thực tế, vừa sức

Sau 120 phút làm bài môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chờ đón con chật kín cả cổng trường. Phần lớn các thí sinh ra về với nụ cười rạng rỡ vì các em thấy mình làm bài được và đề văn cũng vừa sức.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thí sinh sẽ dự thi hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, cùng bài thi tự chọn gồm hai môn học. Đề thi năm nay tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các môn thi trắc nghiệm vẫn giữ những dạng câu hỏi quen thuộc như lựa chọn đáp án, đúng - sai và trả lời ngắn, giúp phân hóa năng lực thí sinh.