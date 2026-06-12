Thi tốt nghiệp THPT: Nữ sinh gãy tay kiên cường hoàn thành bài thi tổ hợp

Đến tham dự ngày thứ 2 thi tốt nghiệp THPT với khuỷu tay phải vẫn còn đang băng bó, Trần Ngọc Hoàng Yến, thí sinh đến từ trường THPT Phan Đăng Lưu, phường Bình Lợi Trung, vẫn kiên quyết xin được thi phòng thường như các bạn thí sinh khác.

Hoàng Yến cho biết trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra không lâu, em đã không may bị một người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ quẹt trúng khi đang băng qua đường dẫn đến bị gãy tay, phải bó bột. Nhận được đơn trình bày từ phía thí sinh, điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, đã có những hỗ trợ đặc biệt theo quy chế nhằm đảm bảo quyền lợi và giúp em hoàn thành kỳ thi quan trọng này.

Tại điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám, trước giờ G, nhiều sĩ tử đã tranh thủ đến trước tượng đài cụ Hoàng Hoa Thám thắp nén tâm nhang. Một nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa tâm linh nho nhỏ, giúp các em vững vàng tâm lý hơn trước những môn thi đầy thử thách. ẢNH: NGUYÊN ÂN

Sáng nay 12.6, cùng với hơn 1,2 triệu sĩ tử trên cả nước, các thí sinh tại TP.HCM đã chính thức bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với bài thi tổ hợp các môn tự chọn.