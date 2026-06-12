Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thi tốt nghiệp THPT: Nữ sinh gãy tay kiên cường hoàn thành bài thi tổ hợp
Video Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT: Nữ sinh gãy tay kiên cường hoàn thành bài thi tổ hợp

Nguyên Ân
Nguyên Ân
12/06/2026 11:03 GMT+7

Ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám, một nữ sinh gãy tay vẫn kiên cường tự làm bài trắc nghiệm thu hút sự chú ý. Cùng lúc đó, nhiều sĩ tử đã tranh thủ thắp nhang trước tượng đài để cầu mong vượt vũ môn may mắn, bình an.

Đến tham dự ngày thứ 2 thi tốt nghiệp THPT với khuỷu tay phải vẫn còn đang băng bó, Trần Ngọc Hoàng Yến, thí sinh đến từ trường THPT Phan Đăng Lưu, phường Bình Lợi Trung, vẫn kiên quyết xin được thi phòng thường như các bạn thí sinh khác.

Hoàng Yến cho biết trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra không lâu, em đã không may bị một người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ quẹt trúng khi đang băng qua đường dẫn đến bị gãy tay, phải bó bột. Nhận được đơn trình bày từ phía thí sinh, điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, đã có những hỗ trợ đặc biệt theo quy chế nhằm đảm bảo quyền lợi và giúp em hoàn thành kỳ thi quan trọng này.

Thi tốt nghiệp THPT: Nữ sinh gãy tay kiên cường hoàn thành bài thi tổ hợp - Ảnh 1.

Tại điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám, trước giờ G, nhiều sĩ tử đã tranh thủ đến trước tượng đài cụ Hoàng Hoa Thám thắp nén tâm nhang. Một nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa tâm linh nho nhỏ, giúp các em vững vàng tâm lý hơn trước những môn thi đầy thử thách.

ẢNH: NGUYÊN ÂN

Sáng nay 12.6, cùng với hơn 1,2 triệu sĩ tử trên cả nước, các thí sinh tại TP.HCM đã chính thức bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với bài thi tổ hợp các môn tự chọn.

Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT: Xúc động người bà 72 tuổi đội nắng chờ cháu trước cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT: Xúc động người bà 72 tuổi đội nắng chờ cháu trước cổng trường

Tại điểm trường Nguyễn Thị Diệu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, hình ảnh bà Nguyễn Thị Bích Vân, 72 tuổi, kiên nhẫn đội nắng đứng ngoài cổng chờ đợi cháu nội thi xong khiến nhiều người xúc động.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Nam sinh khuyết tật bẩm sinh có ước mơ làm thầy giáo dạy văn

Khám phá thêm chủ đề

thi tốt nghiệp THPT 2026 thí sinh gãy tay thi tốt nghiệp thpt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận