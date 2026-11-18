Ngày 18.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua ngày 21.11 tới.

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thay thế hình thức phạt tiền.

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng ẢNH: QUOCHOI

Biện pháp này chỉ áp dụng với cá nhân bị phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị thực hiện. Chính sách này phù hợp với Công ước về lao động cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam là thành viên.

Chính phủ cũng rà soát mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực. Theo đó, thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỉ đồng với cá nhân và 3 tỉ đồng với tổ chức chỉ áp dụng trong một số lĩnh vực có hành vi vi phạm phức tạp, quy mô, hậu quả lớn, cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định.

Đồng thời, dự luật bỏ quy định cho phép các thành phố áp dụng mức phạt tiền cao hơn nhưng không quá hai lần mức phạt chung, do luật Thủ đô và luật Phát triển đô thị đã trao thẩm quyền này cho HĐND thành phố.

Chính phủ cũng bỏ đề xuất sử dụng một phần tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính sau khi nộp ngân sách nhà nước để hỗ trợ hoạt động xử phạt và quản lý công tác thi hành pháp luật.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Công an cho biết dự luật không còn xác định tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế. Biện pháp này được áp dụng khi cần ngăn chặn ngay việc bỏ trốn của người đang bị cưỡng chế hoặc người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Việc ngừng cung cấp điện, nước, internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cũng được chuyển từ nhóm biện pháp cưỡng chế sang nhóm biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và phân định hợp lý các lĩnh vực quản lý nhà nước, làm cơ sở xác định mức phạt tiền tối đa phù hợp với từng lĩnh vực.

Kết luận phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao việc Chính phủ và các cơ quan khẩn trương phối hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ông đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, phân nhóm các lĩnh vực quản lý nhà nước để xác định mức phạt tiền tối đa phù hợp ngay trong luật, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Đồng thời, chỉnh lý quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hàng hải, giao thông đường thủy nội địa từ 2 năm như dự thảo luật xuống còn 1 năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị không quy định về xử phạt tiền đối với cộng đồng dân cư và ban quản lý nhà chung cư.