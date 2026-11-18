Ngày 17.11, UBND xã Sông Ray (thành phố Đồng Nai) đã lập tổ kiểm tra do một Phó chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng để kiểm tra, xử lý dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng tại hồ Sông Ray theo chỉ đạo của UBDN thành phố.

Hiện trạng khu đất có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích ẢNH: LÊ LÂM

Hiện tổ kiểm tra đang phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát kỹ hồ sơ, hiện trạng 15 thửa đất liên quan để xác minh, làm rõ. Theo lãnh đạo UBND xã Sông Ray, khu đất này không có hoạt động kinh doanh dịch vụ, trên đất một số phòng ở và một hồ bơi trong phạm vi khoảng 150 m2.

Trước đó, ngày 16.11, UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành văn bản số 13475, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray.

Vị trí khu đất khoảng 4,37 ha ở xã Sông Ray, do bà Trần Thị Thanh Nhàn là người được cấp quyền sử dụng đất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Văn bản cho biết, qua nắm bắt tình hình, tại phạm vi khu đất khoảng 4,37 ha (thuộc các thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295, tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray, do bà Trần Thị Thanh Nhàn là người được cấp quyền sử dụng đất) đã có xây dựng một số công trình trên đất, có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích.

Một số công trình được xây dựng trên khu đất ẢNH: LÊ LÂM

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu UBND xã Sông Ray chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, hồ sơ đất đai, xây dựng tại phạm vi khu đất khoảng 4,37 ha nói trên; đối chiếu quy định pháp luật hiện hành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai và xây dựng (nếu có), buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo đúng quy định. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố trước ngày 22.11.2026.

Hồ Sông Ray là hồ chứa nước nhân tạo (hoàn thành năm 2011), nằm trên 2 địa phương là thành phố Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Hồ có diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m2, hiện thuộc quản lý của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi TP.HCM.

Một góc hồ Sông Ray nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ LÂM

Hồ Sông Ray có cảnh quan đẹp, vào những ngày cuối tuần và dịp lễ, tết có nhiều người tìm vào đây vui chơi. Quanh lòng hồ (khu vực thuộc thành phố Đồng Nai) cũng đã được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã Sông Ray, chủ đất muốn xây phải lập phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt và được cấp phép. Nhưng đến nay chưa có phương án nào được duyệt.