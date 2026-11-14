Đồng Nai công bố quyết định nhân sự về Vườn quốc gia Cát Tiên

Ngày 14.11, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ban lãnh đạo Vườn quốc gia Cát Tiên nhận quyết định bổ nhiệm từ lãnh đao UBND thành phố Đồng Nai ẢNH: HUY ANH

Cụ thể, UBND thành phố Đồng Nai đã công bố các quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Xuân Thịnh, giữ chức Giám đốc; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh và ông Trần Văn Bình giữ chức Phó giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 14.11.

Tại hội nghị, UBND thành phố Đồng Nai cũng công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phong An, Phó giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 14.11.

Tân Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai Nguyễn Phong An (đứng giữa) nhận quyết định bổ nhiệm ẢNH: HUY ANH

Như vậy, ban lãnh đạo Vườn quốc gia Cát Tiên vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi sau khi Vườn quốc gia Cát Tiên được bàn giao từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Đồng Nai quản lý (Chính phủ ban hành quyết định vào ngày 27.10).

Vườn quốc gia Cát Tiên hiện có diện tích hơn 71.000 ha, thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai (gần 44.000 ha), và tỉnh Lâm Đồng (gần 27.300 ha, diện tích này sắp tới được điều chỉnh địa giới hành chính để nhập vào xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai).

Vào năm 2001, Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới và là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ hai của Việt Nam (Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam là rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận vào năm 2000). Tính đến nay, Việt Nam có 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vào năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu của Vườn quốc gia Cát Tiên được Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận đưa vào danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

Hiện tại, Vườn quốc gia Cát Tiên có hơn 1.600 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật hoang dã.