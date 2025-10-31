Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất bỏ quy định ‘lái xe không quá 10 giờ một ngày, 48 giờ một tuần’

Tuyến Phan
Tuyến Phan
31/10/2025 13:12 GMT+7

Dự thảo đề xuất bỏ quy định thời gian lái xe của người lái xe kinh doanh vận tải 'không quá 10 giờ một ngày, 48 giờ một tuần', thay vào đó sẽ thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động.

Sáng 31.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Một trong số các luật được sửa đổi, bổ sung là luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đề xuất bỏ quy định ‘lái xe không quá 10 giờ một ngày, 48 giờ một tuần’- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

ẢNH: PHÚC BÌNH

Sửa quy định về thời gian lái xe của tài xế kinh doanh vận tải

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: màu tín hiệu đèn ưu tiên đối với xe của lực lượng quân sự; phương tiện giao thông thông minh; các loại xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; thời gian lái xe của người lái xe ô tô…

Cụ thể, theo dự thảo, xe của lực lượng quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp là xe ưu tiên, có đèn nhấp nháy màu xanh và đỏ (quy định hiện hành là đèn nhấp nháy màu đỏ).

Dự thảo cũng quy định xe ô tô kinh doanh vận tải xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Đáng chú ý, luật hiện hành quy định thời gian lái xe của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ. Nhiều doanh nghiệp cho rằng quy định này khó thực hiện, ảnh hưởng tới thu nhập của tài xế cũng như chi phí vận hành.

Dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng thời gian lái xe liên tục của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải không quá 4 giờ. Thời gian làm việc trong 1 ngày, 1 tuần thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động.

Thẩm tra về các nội dung trên, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về phương tiện vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Cùng đó là cân nhắc các quy định về thời gian lái xe trong ngày, trong tháng, lái xe liên tục, thời gian nghỉ tối thiểu của người lái xe để bảo đảm tính khả thi; đồng thời rà soát, bổ sung các quy định về chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo cho phù hợp…

Đề xuất bỏ quy định ‘lái xe không quá 10 giờ một ngày, 48 giờ một tuần’- Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, ngày 31.10

ẢNH: GIA HÂN

Không được yêu cầu xuất trình giấy tờ nếu đã tích hợp vào căn cước điện tử

Một luật khác được đề xuất sửa đổi, bổ sung là luật Căn cước. Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước; giá trị sử dụng của căn cước điện tử.

Cùng đó là sửa đổi, bổ sung quy định của 2 thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân.

Cụ thể, dự thảo quy định cơ quan quản lý căn cước gồm: cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an, cơ quan quản lý căn cước của công an tỉnh, thành phố và công an xã, phường, đặc khu.

Trường hợp người được cấp căn cước điện tử phải xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho hay, một số ý kiến đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định cơ quan quản lý căn cước trong CAND để phù hợp quy định tại luật CAND.

Đồng thời, đề nghị quy định rõ hơn về tích hợp các trường thông tin trong căn cước điện tử trên cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, để tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch.

Khám phá thêm chủ đề

bộ trưởng bộ công an Lương Tam Quang Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV thời gian lái xe xe kinh doanh vận tải
