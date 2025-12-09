Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 03/2017 về kinh doanh casino.

Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, cơ bản kế thừa quy định hiện hành, đồng thời bổ sung một số điểm cho phù hợp với thực tiễn.

Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào chơi tại casino phải chứng minh năng lực tài chính ẢNH: T.N

Vướng mắc khi chứng minh năng lực tài chính

Theo dự thảo, đối tượng được phép chơi tại điểm kinh doanh casino gồm người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Riêng người Việt Nam chỉ được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino thí điểm hoặc chính thức cho phép người Việt Nam chơi.

Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nghị quyết về thí điểm hoặc chính thức cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino, thời gian thí điểm là 5 năm.

Đáng chú ý, luật hiện hành quy định người Việt Nam muốn vào chơi casino phải đáp ứng cùng lúc 5 điều kiện: đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có đủ năng lực tài chính; phải mua vé tham gia chơi; chỉ được sử dụng tiền đồng Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước; không bị người thân (bố, mẹ, con, vợ, chồng) có đơn đề nghị không cho phép chơi.

Đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào casino phải chứng minh năng lực tài chính

Thực tiễn cho thấy việc chứng minh người chơi đáp ứng đủ năng lực tài chính đang gặp vướng mắc. Do đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị cho phép không quy định tiêu chí này.

Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất lược bỏ điều kiện về năng lực tài chính đối với người chơi, thay vào đó nâng mức vé vào cửa là 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 50 triệu đồng/tháng/người (gấp 2 lần hiện nay).

Phạm vi quảng cáo casino cũng được đề xuất mở rộng hơn ẢNH: T.N

Mở rộng phạm vi quảng cáo casino

Vẫn theo Bộ Tài chính, Nghị định số 03/2017 chỉ cho phép doanh nghiệp quảng cáo bằng bảng, biển hiệu bên trong điểm kinh doanh casino, quảng cáo casino chỉ có thể nhìn thấy khi vào bên trong điểm kinh doanh casino, phải đảm bảo người ở bên ngoài điểm kinh doanh casino không đọc được, không nghe được, không thấy được.

Ngoài những hình thức được phép quảng cáo nêu trên, doanh nghiệp không được quảng cáo kinh doanh casino dưới mọi hình thức.

Cơ quan soạn thảo thấy rằng, quy định như hiện nay hầu như hạn chế việc người chơi, khách nước ngoài tiếp cận thông tin, biết đến hoạt động kinh doanh casino của doanh nghiệp.

Vì thế, cần rà soát để có quy định phù hợp, vừa đảm bảo không quảng cáo rộng rãi nhưng cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận được khách hàng của mình.

Cơ quan soạn thảo đề xuất theo hướng doanh nghiệp kinh doanh casino được quảng cáo trong phạm vi địa điểm thực hiện dự án đầu tư có casino quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; trong chương trình giải trí được chiếu bằng các thiết bị điện tử trên các chuyến bay quốc tế; quảng cáo tại các khu cách ly sân bay quốc tế và cảng biển quốc tế.

Đồng thời, phải có những khuyến cáo đối với những đối tượng không được phép chơi tại các điểm kinh doanh casino.