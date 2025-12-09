Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào casino phải chứng minh năng lực tài chính

Tuyến Phan
Tuyến Phan
09/12/2025 06:47 GMT+7

Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào chơi tại casino phải chứng minh năng lực tài chính, đồng thời nâng mức vé vào cửa gấp đôi hiện hành.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 03/2017 về kinh doanh casino.

Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, cơ bản kế thừa quy định hiện hành, đồng thời bổ sung một số điểm cho phù hợp với thực tiễn.

Đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào casino phải chứng minh năng lực tài chính- Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào chơi tại casino phải chứng minh năng lực tài chính

ẢNH: T.N

Vướng mắc khi chứng minh năng lực tài chính

Theo dự thảo, đối tượng được phép chơi tại điểm kinh doanh casino gồm người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Riêng người Việt Nam chỉ được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino thí điểm hoặc chính thức cho phép người Việt Nam chơi.

Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nghị quyết về thí điểm hoặc chính thức cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino, thời gian thí điểm là 5 năm.

Đáng chú ý, luật hiện hành quy định người Việt Nam muốn vào chơi casino phải đáp ứng cùng lúc 5 điều kiện: đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có đủ năng lực tài chính; phải mua vé tham gia chơi; chỉ được sử dụng tiền đồng Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước; không bị người thân (bố, mẹ, con, vợ, chồng) có đơn đề nghị không cho phép chơi.

Đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào casino phải chứng minh năng lực tài chính

Thực tiễn cho thấy việc chứng minh người chơi đáp ứng đủ năng lực tài chính đang gặp vướng mắc. Do đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị cho phép không quy định tiêu chí này.

Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất lược bỏ điều kiện về năng lực tài chính đối với người chơi, thay vào đó nâng mức vé vào cửa là 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 50 triệu đồng/tháng/người (gấp 2 lần hiện nay).

Đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào casino phải chứng minh năng lực tài chính- Ảnh 2.

Phạm vi quảng cáo casino cũng được đề xuất mở rộng hơn

ẢNH: T.N

Mở rộng phạm vi quảng cáo casino

Vẫn theo Bộ Tài chính, Nghị định số 03/2017 chỉ cho phép doanh nghiệp quảng cáo bằng bảng, biển hiệu bên trong điểm kinh doanh casino, quảng cáo casino chỉ có thể nhìn thấy khi vào bên trong điểm kinh doanh casino, phải đảm bảo người ở bên ngoài điểm kinh doanh casino không đọc được, không nghe được, không thấy được.

Ngoài những hình thức được phép quảng cáo nêu trên, doanh nghiệp không được quảng cáo kinh doanh casino dưới mọi hình thức.

Cơ quan soạn thảo thấy rằng, quy định như hiện nay hầu như hạn chế việc người chơi, khách nước ngoài tiếp cận thông tin, biết đến hoạt động kinh doanh casino của doanh nghiệp.

Vì thế, cần rà soát để có quy định phù hợp, vừa đảm bảo không quảng cáo rộng rãi nhưng cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận được khách hàng của mình.

Cơ quan soạn thảo đề xuất theo hướng doanh nghiệp kinh doanh casino được quảng cáo trong phạm vi địa điểm thực hiện dự án đầu tư có casino quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; trong chương trình giải trí được chiếu bằng các thiết bị điện tử trên các chuyến bay quốc tế; quảng cáo tại các khu cách ly sân bay quốc tế và cảng biển quốc tế.

Đồng thời, phải có những khuyến cáo đối với những đối tượng không được phép chơi tại các điểm kinh doanh casino.

Người Việt Nam được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm, Vân Đồn 

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/2025 (hiệu lực thi hành từ 26.11.2025) cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi tại 3 dự án casino.

Cụ thể, cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (TP.HCM) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Tin liên quan

Đề xuất cho người Việt Nam được chơi casino tại Phú Quốc sau thí điểm

Đề xuất cho người Việt Nam được chơi casino tại Phú Quốc sau thí điểm

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp nghiên cứu xử lý kiến nghị cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển đặc khu Phú Quốc; cho người Việt Nam vào chơi casino sau thời gian thực hiện thí điểm tại Phú Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Casino kinh doanh casino người việt nam chơi casino
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận