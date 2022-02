Đề xuất Bộ trưởng Công an có quyền ngừng chuyến bay khẩn cấp

Dự thảo nghị định có 4 chương 17 điều, quy định về quản lý, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội tại cửa khẩu đường hàng không. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định, Bộ Công an đề xuất trong tình huống khẩn cấp để bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định ngừng chuyến bay đi và đến một hoặc một số cửa khẩu đường hàng không nhưng không quá 24 giờ. Trường hợp cần kéo dài thời gian tạm ngừng chuyến bay, Bộ Công an kiến nghị Thủ tướng có biện pháp phù hợp. Đối với các chuyến bay do Bộ Ngoại giao cấp phép bay thì phải thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao về quyết định tạm ngừng.

Cũng theo dự thảo, nếu có căn cứ xác định có người xuất nhập cảnh trái phép trên chuyến bay hoặc để ngăn chặn hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, công an cửa khẩu có quyền quyết định tạm ngừng chuyến bay chưa cất cánh (chưa vào đường lăn cất cánh). Thời hạn quyết định tạm ngừng chuyến bay chưa cất cánh là 2 giờ. Trường hợp cần kéo dài thời gian tạm ngừng chuyến bay chưa cất cánh, công an cửa khẩu báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an quyết định và thông báo ngay cho cơ quan chức trách hàng không triển khai thực hiện...