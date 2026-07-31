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Thời sự

Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử

Văn Chung
Văn Chung

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Tại điều 63 của dự thảo quy định, Giấy chứng nhận được cấp theo mẫu thống nhất trên phạm vi cả nước cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất. Bên cạnh hình thức nhận bản giấy như lâu nay, người dân sẽ nhận cả bản điện tử với giá trị pháp lý như bản giấy.

Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử- Ảnh 1.

Theo dự thảo luật Đất đai (sửa đổi), bên cạnh sổ đỏ bằng giấy, sẽ có thêm bản điện tử có giá trị tương đương

ẢNH: HÀ AN

Theo dự án luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp, số hóa, đơn giản hóa hệ thống quy hoạch; hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch; quy định rõ các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế khai thác quỹ đất từ trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư và ưu tiên quỹ đất cho giáo dục, y tế, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cùng các lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng; đồng thời bổ sung cơ chế linh hoạt đối với các dự án trọng điểm, cấp bách hoặc trường hợp có sự đồng thuận cao của người dân.

Đối với tài chính đất đai và giá đất, dự thảo luật định hướng chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Giá đất sẽ do Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, công khai, minh bạch, đồng thời có cơ chế điều tiết địa tô chênh lệch và phòng, chống đầu cơ, thao túng giá.


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