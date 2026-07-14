Đề xuất chấm dứt quyền sở hữu chung cư khi công trình hết niên hạn sử dụng

Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo. Một trong những nội dung quan trọng là việc bổ sung quy định về hạn sở hữu nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng nhà chung cư.

Bộ Xây dựng đề xuất quyền sở hữu nhà chung cư chấm dứt khi công trình hết thời hạn sử dụng hoặc thuộc diện phải phá dỡ ẢNH: T.N

Theo dự thảo, quyền sở hữu nhà chung cư được xác lập khi Nhà nước công nhận quyền sở hữu và chấm dứt khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc thuộc diện phải phá dỡ (do cháy nổ, thiên tai, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ, không còn đáp ứng điều kiện an toàn).

Tương ứng với đó là quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư sẽ chấm dứt khi nhà chung cư bị phá dỡ.

Song, việc chung cư bị phá dỡ không tước đi hoàn toàn quyền lợi của chủ sở hữu nhà chung cư.

Họ được quyền tiếp tục sử dụng diện tích đất có nhà chung cư để tự thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thông qua đóng góp kinh phí để xây dựng lại nhà chung cư mới.

Việc đóng góp kinh phí để xây dựng lại nhà chung cư được xác định theo tỷ lệ diện tích sử dụng căn hộ của chủ sở hữu nhân với suất đầu tư xây dựng mới 1 m2 sàn nhà ở tại thời điểm phá dỡ.

Trường hợp các chủ sở hữu không có nhu cầu đóng góp kinh phí để phá dỡ, xây dựng lại nhà chung cư thì bàn giao lại đất cho Nhà nước để giao chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng lại nhà chung cư.

Chủ sở hữu được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất có nhà chung cư theo tỷ lệ diện tích sử dụng chung được xác định theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm thực hiện bồi thường.

Trường hợp theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt không tiếp tục xây dựng lại nhà chung cư thì các chủ sở hữu được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất theo tỷ lệ diện tích sử dụng chung.

Bộ Xây dựng cho hay, việc bổ sung quy định mới nêu trên giúp từng bước thay đổi nhận thức của người dân về căn hộ chung cư là tài sản tồn tại "lâu dài" "vĩnh viễn", mà chưa gắn với quan điểm nhìn nhận căn hộ chung cư là một loại hình công trình có thời hạn sử dụng nhất định (theo thời gian công trình sẽ bị hư hỏng, xuống cấp).

Luật Nhà ở hiện hành không quy định thời hạn sở hữu căn hộ, mà chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư dựa trên hồ sơ thiết kế và và thời gian sử dụng thực tế nhà chung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân loại, phân cấp công trình, thời hạn sử dụng công trình sẽ được xác định theo 4 cấp. Sau khi hết thời hạn sử dụng, cơ quan chức năng sẽ kiểm định lại chất lượng và gia hạn nếu đảm bảo an toàn.