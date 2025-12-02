Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Vận hành, quản lý nhà chung cư vẫn 'bất ổn'

Đình Sơn
Đình Sơn
02/12/2025 15:14 GMT+7

Sau hội nghị đối thoại doanh nghiệp - chính quyền TP.HCM liên quan nội dung hướng dẫn, trao đổi về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP.HCM kiến nghị gỡ khó cho công tác vận hành nhà chung cư vốn đang tồn tại khá nhiều "bất ổn".

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tại hội nghị các chuyên gia, cư dân và cả chủ đầu tư đều nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Trong đó nổi lên các vấn đề như tư cách pháp nhân, quyền và nghĩa vụ của ban quản trị chung cư; quy trình bầu, miễn nhiệm, thay thế thành viên ban quản trị cũng như việc đăng ký mã số thuế, mở tài khoản ngân hàng và sử dụng các khoản quỹ bảo trì, quỹ quản lý vận hành. Nóng nhất vẫn là những tranh chấp liên quan đến quỹ bảo trì 2% giữa chủ đầu tư và ban quản trị.

Các ý kiến cũng xoay quanh đến việc cho thuê căn hộ chung cư ngắn tại theo hình thức Airbnb gây ảnh hưởng đến quá trình quản lý, sử dụng trang thiết bị, tiện ích và phần diện tích dùng chung trong nhà chung cư; việc cho thuê gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn trong nhà chung cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phạm pháp hình sự...

TP.HCM: 'Bất ổn' trong vận hành, quản lý nhà chung cư- Ảnh 1.

Sở xây dựng TP.HCM kiến nghị tháo gỡ những khó khăn trong công tác vận hành nhà chung cư

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM giao UBND các phường, xã, đặc khu chủ động, phối hợp các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố về chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư.

Giao Thuế TP.HCM khẩn trương hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong công tác kê khai và nộp thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư. Công tác thu - chi kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành (thu hộ chi hộ, giao khoán, doanh thu từ phần sở hữu chung trong nhà chung cư) và các hoạt động thu chi khác.

Bên cạnh đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc có liên quan nhằm đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ, diện tích khác trong chung cư.

Khẩn trương hướng dẫn ban quản trị nhà chung cư trong công tác gia hạn giấy phép môi trường trong nhà chung cư.

Tin liên quan

Nhiều kẻ xấu chui vào ban quản trị chung cư để trục lợi

Nhiều kẻ xấu chui vào ban quản trị chung cư để trục lợi

Đó là khẳng định của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp - chính quyền TP.HCM với chuyên đề "Hướng dẫn, trao đổi về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM" do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
