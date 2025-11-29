TP.HCM: Điều tra vụ một người phụ nữ tử vong tại chung cư

Ngày 29.11, Công an phường Tân Sơn cùng Công an TP.HCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người phụ nữ tử vong ở chung cư trên đường Phan Huy Ích.

Công an đến điều tra vụ người phụ nữ tử vong ở chung cư trên đường Phan Huy Ích ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân sinh sống tại chung cư trên đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn) phát hiện người phụ nữ nằm bất động tại lối đi chung cư. Đến kiểm tra người dân thấy người nữ trong tình trạng đa chấn thương, đã tử vong nên báo công an

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn có mặt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng cho phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường thu thập dấu vết và lấy lời khai nhân chứng, phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu xác định người tử vong là nữ giới, hơn 35 tuổi. Nạn nhân không phải là cư dân sống tại chung cư này.

Nguyên nhân người phụ nữ tử vong tại chung cư trên đường Phan Huy Ích công an đang làm rõ.