TP.HCM: Đón cháu về trông giữ, ông tử vong và cháu bị thương

Đến 13 giờ ngày 22.11, Công an xã Xuân Thới Sơn cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe ben xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua Cầu Lớn (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) khoảng 100 m, hướng đi Tây Ninh xảy ra tai nạn giữa xe máy và xe ben.

Hậu quả, người đi xe máy tử vong tại chỗ, 1 người bị thương khiến giao thông trên đường Nguyễn Văn Bứa ùn ứ nghiêm trọng, kéo dài nhiều km hàng giờ liền.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT đến giải quyết hiện trường. Bước đầu nạn nhân được xác định là ông T.Đ.L (63 tuổi).

Theo vợ ông L. cho biết, sáng cùng ngày, bà cùng chồng từ Tây Ninh (Long An cũ) qua nhà con ở TP.HCM để đón cháu ngoại về nhà ở Tây Ninh để trông giữ giúp để mẹ cháu trai đi khám bệnh.

Trên đường chở cháu về đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn này. Hiện trường cách nhà chỉ còn một đoạn ngắn. Vụ việc cũng khiến cháu trai của ông L. bị thương, được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Chiếc xe máy trong vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Các phương tiện liên quan được di dời khỏi hiện trường ẢNH: TRẦN KHA

Người dân phản ánh, đường Nguyễn Văn Bứa có diện tích mặt đường nhỏ hẹp, trong khi mật độ phương tiện tham gia giao thông tại đây rất đông nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Để di chuyển nhanh hơn, nhiều tài xế ô tô, xe tải... chạy lấn sát lề đường với phần vỉa hè, chèn ép các xe máy nên rất nguy hiểm.

Công an cũng trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.