Đề xuất cơ chế 3 bên đóng bảo hiểm bắt buộc cho tài xế công nghệ

D OANH NGHIỆP NỀN TẢNG CÙNG ĐÓNG BẢO HIỂM CHO TÀI XẾ

Thảo luận về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu (ĐB) Trần Thị Diệu Thúy (đoàn TP.HCM) đề xuất xác định tài xế xe công nghệ là nhóm đối tượng riêng thuộc diện bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Theo bà Thúy: "Trên thị trường VN hiện có khoảng hơn 700.000 tài xế hoạt động trên nền tảng gọi xe công nghệ và giao hàng lớn. Việc tham gia BHXH bắt buộc không nên phụ thuộc hoàn toàn vào quan hệ giữa tài xế và doanh nghiệp nền tảng đã được xác định là quan hệ lao động theo hợp đồng lao động hay chưa".

Đồng thời, bà Thúy đề xuất khi tính toán các tiêu chí tham gia BHXH cho nhóm lao động nền tảng cần lưu ý 2 vấn đề. Thứ nhất, không sử dụng cứng nhắc tiêu chí thu nhập ổn định thường xuyên. Thu nhập của tài xế biến động theo thời gian hoạt động, nhu cầu thị trường, tình trạng sức khỏe, phương tiện và số lượng nền tảng mà tài xế tham gia. Cần thay tiêu chí định tính bằng tiêu chí có thể xác định kiểm chứng và tổng hợp như số ngày hoặc số giờ hoạt động trên nền tảng, số chuyến xe hoặc giao dịch đã hoàn thành, mức độ quản lý, điều phối và kiểm soát của doanh nghiệp nền tảng.

Thứ hai, cần quy định doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm cùng đóng BHXH, không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia BHXH tự nguyện. Bà Thúy cho rằng có thể nghiên cứu cơ chế đóng góp 3 bên gồm tài xế, doanh nghiệp nền tảng và nhà nước. Trong đó, Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với tài xế có thu nhập thấp hoặc trong giai đoạn đầu chuyển từ BHXH tự nguyện sang BHXH bắt buộc. Doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm khấu trừ phần tài xế phải đóng, bổ sung phần thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp và chuyển đầy đủ, đúng thời hạn vào quỹ BHXH, đồng thời có cơ chế quản lý tài xế hoạt động trên nhiều nền tảng, đảm bảo quyền lợi phù hợp với rủi ro nghề nghiệp.

Về vấn đề người làm việc trên nền tảng số, ĐB Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đề nghị dự thảo cần làm rõ trách nhiệm của nền tảng trong việc xác nhận thu nhập, cung cấp dữ liệu phục vụ xác định căn cứ đóng BHXH và phối hợp trong việc thu, nộp bảo hiểm. Ông cho rằng nếu người lao động phải tự gánh toàn bộ chi phí đóng BHXH như một cá nhân kinh doanh độc lập, trong khi thu nhập thấp và biến động thì nghĩa vụ đóng bắt buộc có thể trở thành rào cản đối với khả năng tham gia của chính nhóm đối tượng mà chính sách hướng tới.

Đ ÁNH GIÁ KỸ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH, MỨC PHẠT TIỀN TỐI ĐA

Thảo luận về dự án luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) cho rằng các biện pháp về ngừng cung cấp điện nước, dịch vụ viễn thông, internet để cưỡng chế vi phạm hành chính cần được thiết kế thận trọng.

"Khi cân nhắc một biện pháp cưỡng chế, chúng ta phải trả lời được cả hai câu hỏi: biện pháp đó có giúp thi hành quyết định hay không và ai sẽ phải gánh chịu tác động của nó", bà Nga nói. Nữ ĐB đề nghị dự thảo luật cần quy định chặt chẽ giới hạn áp dụng các biện pháp cưỡng chế, phạm vi, thời hạn, trách nhiệm thông báo, quyền yêu cầu dừng biện pháp, cách khôi phục quyền lợi khi áp dụng sai… Đặc biệt, phải có quy định bảo vệ người thứ ba không vi phạm trước tác động của các biện pháp cưỡng chế.

Dự thảo còn đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính từ 1 tỉ đồng lên 1,5 tỉ đồng với cá nhân, từ 2 tỉ đồng lên 3 tỉ đồng với tổ chức. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. ĐB Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng về nhiều mặt, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh, nhất là trong bối cảnh Nhà nước đang thực hiện nhiều biện pháp khoan sức dân nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Theo ĐB Thạch Phước Bình, mức phạt cần gắn với tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả, lợi ích bất hợp pháp thu được và khả năng khắc phục. Nên ưu tiên áp dụng các biện pháp khôi phục tình trạng ban đầu, tháo dỡ công trình sai phạm, khắc phục ô nhiễm, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp…