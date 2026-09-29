Đề xuất doanh nghiệp nền tảng cùng đóng bảo hiểm bắt buộc cho tài xế công nghệ

Chiều 29.9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, các đại biểu đã thảo luận luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (đoàn TP.HCM) đề xuất xác định tài xế xe công nghệ là nhóm đối tượng riêng thuộc diện bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại hội nghị ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Theo bà Thúy: "Trên thị trường Việt Nam của chúng ta hiện nay có khoảng hơn 700.000 tài xế hoạt động trên nền tảng gọi xe công nghệ và giao hàng lớn. Việc tham gia BHXH bắt buộc không nên phụ thuộc hoàn toàn vào quan hệ giữa tài xế và doanh nghiệp nền tảng đã được xác định là quan hệ lao động theo hợp đồng lao động hay chưa".

Đề xuất cơ chế 3 bên đóng BHXH bắt buộc cho tài xế công nghệ

Bà Thúy cho rằng, khi tính toán các tiêu chí tham gia BHXH cho nhóm lao động nền tảng cần lưu ý 2 vấn đề. Thứ nhất, không sử dụng cứng nhắc tiêu chí thu nhập ổn định thường xuyên. Thu nhập của tài xế biến động theo thời gian hoạt động, nhu cầu thị trường, tình trạng sức khỏe, phương tiện và số lượng nền tảng mà tài xế tham gia.

Cần thay tiêu chí định tính bằng tiêu chí có thể xác định kiểm chứng và tổng hợp như số ngày hoặc số giờ hoạt động trên nền tảng, số chuyến xe hoặc giao dịch đã hoàn thành, mức độ quản lý, điều phối và kiểm soát của doanh nghiệp nền tảng.

Thứ hai, theo đại biểu đoàn TP.HCM, quy định doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm cùng đóng BHXH, không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia BHXH tự nguyện.

Hiện nay, theo bà Thúy, doanh nghiệp nền tảng có quyền quyết định các tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, bố trí chuyến, xếp hạng, cơ chế hưởng phạt và quyền duy trì tài khoản của tài xế nên phải có trách nhiệm chi chia sẻ chi phí an sinh.

Bà Thúy cho rằng, có thể nghiên cứu cơ chế đóng góp 3 bên gồm tài xế, doanh nghiệp nền tảng và nhà nước. Trong đó, nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với tài xế có thu nhập thấp hoặc trong giai đoạn đầu chuyển từ BHXH tự nguyện sang BHXH bắt buộc.

Doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm khấu trừ phần tài xế phải đóng, bổ sung phần thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp và chuyển đầy đủ đúng thời hạn vào quỹ BHXH đồng thời có cơ chế quản lý tài xế hoạt động trên nhiều nền tảng, đảm bảo quyền lợi phù hợp với rủi ro nghề nghiệp.

Trên thị trường Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 700.000 tài xế hoạt động trên nền tảng gọi xe công nghệ và giao hàng lớn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, ngày 23.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHXH.

Theo dự thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số và đối tượng khác có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên.

Tờ trình của Chính phủ cho hay, quy định như dự thảo giúp đảm bảo sự phù hợp, khả thi về lộ trình mở rộng độ bao phủ chính sách BHXH đối với nhóm đối tượng người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số.