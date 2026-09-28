Sáng 28.9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị hoạt động chuyên trách lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI để thảo luận, cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở 5 vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Đầu tiên, phải bắt đầu từ chất lượng chính sách, không bắt đầu từ số lượng điều khoản. Kế đó, phải thể hiện chất lượng tư duy lập pháp mới.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không chuyển phần khó xuống nghị định, thông tư. Những vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân, điều kiện kinh doanh, phân bổ nguồn lực, tổ chức quyền lực và trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải được quy định cụ thể ngay trong luật. Ngược lại, cũng không nên đưa vào luật quá nhiều quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, những nội dung thường xuyên thay đổi.

"Tinh thần luật ngắn hơn nhưng không mỏng về chính sách, quy định ít hơn nhưng trách nhiệm phải rõ, ổn định hơn nhưng vẫn phải đủ khả năng thích ứng với điều kiện thực tiễn. Pháp luật phải theo kịp cuộc sống, nhưng theo kịp không có nghĩa là chạy theo cuộc sống bằng việc sửa luật liên tục", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội, phải làm luật trong tư duy hệ thống. Không để gỡ một điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm một điểm nghẽn ở luật khác; không để cùng một vấn đề nhưng mỗi luật quy định một cách; càng không để người dân, doanh nghiệp phải tự đi tìm xem quy định nào được ưu tiên áp dụng. Một hệ thống pháp luật tốt không chỉ cần đạo luật tốt, các đạo luật phải vận hành được với nhau trong một logic thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phải nhìn từng quy định từ phía thực thi. Giá trị của luật chỉ được khẳng định khi đi vào cuộc sống. Không thể bỏ một hồ sơ giấy nhưng lại tạo thêm một hồ sơ điện tử. Tương tự, văn bản quy định chi tiết phải chuẩn bị đồng thời, không để luật có hiệu lực nhưng phải chờ nghị định, thông tư.

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ý kiến đi sâu và góp chính sách gì, góp như thế nào để luật sửa đổi có cái mới và triển khai thực hiện được. Cần thẳng thắn đi đúng vào những vấn đề còn khác nhau, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý.

Đối với những dự án chính sách lớn còn nhiều ý kiến khác nhau, đánh giá tác động chưa đầy đủ, quan hệ với các luật khác chưa được xử lý thấu đáo hoặc điều kiện thực hiện chưa đảm bảo thì cần mạnh dạn đề nghị tiếp tục hoàn thiện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thước đo cuối cùng không phải là thông qua được bao nhiêu luật, mà là sau khi luật ban hành bộ máy có vận hành tốt hay không, người dân có thuận lợi hơn không, nguồn lực xã hội có được giải phóng không, năng lực quản trị quốc gia có được nâng lên hay không.

Một đạo luật tốt, theo Chủ tịch Quốc hội, cần chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt trong thực thi.