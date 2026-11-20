Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17.6.2019 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Trong đó, dự thảo bổ sung quy định đối với loại hình xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay. Đây là sản phẩm xổ số được cung cấp thông qua Internet, dưới hình thức tập hợp ngẫu nhiên của một hoặc ít nhất hai trong các loại hình biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái, chữ số trên môi trường trực tuyến. Song song còn có sản phẩm xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Bên cạnh vé số truyền thống, sẽ có thêm một loại hình xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay ẢNH: TNO

Người tham gia lựa chọn một hoặc nhiều ký hiệu, dấu hiệu, chữ cái hoặc chữ số theo quy tắc của sản phẩm. Kết quả được xác định trước bằng hệ thống tạo kết quả ngẫu nhiên và người chơi biết ngay sau khi xác nhận tham gia tham gia dự thưởng theo quy định. Loại vé xổ số biết kết quả ngay được phát hành hàng ngày, tối đa không quá 18 giờ một ngày và khung giờ phát hành do công ty xổ số điện toán quy định cụ thể tại thể lệ tham gia dự thưởng. Như vậy, với loại hình mới, kết quả được công bố ngay sau khi người chơi xác nhận tham gia, thay vì phải chờ kỳ quay số mở thưởng theo lịch như một số sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán.

Dự thảo cũng đặt ra các yêu cầu kỹ thuật đối với xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay. Theo đó, hệ thống tạo kết quả ngẫu nhiên phải được tổ chức kiểm định độc lập kiểm tra. Cơ quan quản lý có thể truy cập hệ thống giám sát độc lập theo thời gian thực với quyền xem dữ liệu, phục vụ công tác quản lý và kiểm tra. Mỗi vé tham gia phải có chữ ký số hoặc mã hóa riêng để bảo đảm khả năng nhận diện, xác thực. Hệ thống công nghệ thông tin phải đáp ứng cấp độ an toàn thông tin tối thiểu cấp độ 3, áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Dữ liệu kinh doanh cũng phải được lưu trữ tối thiểu 5 năm...

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định giá trị tham gia dự thưởng đối với xổ số tự chọn số điện toán tối đa là 10.000 đồng - không thay đổi so với hiện hành. Tuy nhiên, với xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay, giá trị tham gia được quy định là bội số nguyên của 10.000 đồng. Mức tham gia tối đa trong ngày do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định và công bố trong thể lệ tham gia dự thưởng. Dù bổ sung sản phẩm mới và cách xác định giá trị tham gia riêng, dự thảo vẫn giữ nguyên tỷ lệ trả thưởng dự kiến tối đa 60% trên tổng giá trị vé bán ra...