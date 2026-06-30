Từ ngày mai 1.7, trúng xổ số, nhận thừa kế trên 20 triệu đồng mới nộp thuế

Từ ngày 1.7, luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực chính thức. Trong đó, luật đã nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản thu nhập tính theo từng lần phát sinh từ 10 triệu đồng hiện nay lên 20 triệu đồng. Cụ thể, thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm trúng xổ số, trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại, đặt cược... sẽ được tính thuế suất 10% nhân (x) với thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng.

Cá nhân trúng xổ số chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên giá trị vượt 20 triệu đồng ẢNH: TNO

Tương tự, thu nhập từ tiền bản quyền của cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 5% nhân với thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế là phần trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng.

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại cũng được tính với thuế suất thuế thu nhập cá nhân 5% nhân với thu nhập tính thuế - là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại. Trong khi đó, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng cũng tính thuế suất 20% nhân với phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

Cuối cùng, các thu nhập khác, bao gồm chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá, chuyển nhượng tài sản số cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập tính thuế với các khoản này là phần vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh nhân (x) với thuế suất 5%.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn một số trường hợp cụ thể để tính thuế thu nhập cá nhân đối với trúng thưởng như sau:

- Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

- Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 20 triệu đồng trên một vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng.

- Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 20 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng.

- Đối với trúng thưởng trong các hình thức đặt cược là toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng mà người tham gia nhận được.