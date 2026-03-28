Từ ngày 1.7 người trúng xổ số sẽ nộp thuế như thế nào?

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 10%. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng (bao gồm trúng xổ số) là phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.

Người trúng xổ số từ ngày 1.7 sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân ít hơn hiện nay ẢNH: TNO

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. Trong đó, ngưỡng đóng thuế là giá trị vượt trên 20 triệu đồng, tăng gấp đôi so với ngưỡng trên 10 triệu đồng quy định hiện nay.

Dự thảo cũng nêu rõ một số trường hợp cụ thể như sau:

- Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

- Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 20 triệu đồng trên một vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng.

- Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 20 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng.

- Đối với trúng thưởng trong các hình thức đặt cược là toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng mà người tham gia nhận được.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1.7. Như vậy, ngưỡng đóng thuế đối với người trúng thưởng, trúng số là giá trị vượt trên 20 triệu đồng, tăng gấp đôi so với ngưỡng trên 10 triệu đồng quy định hiện nay. Hiểu đơn giản nhất thì cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi trúng vé số là bằng giá trị trúng thưởng - 20 triệu đồng x 10% = số thuế phải nộp. Ví dụ, hiện nay 1 tờ vé số trúng độc đắc có giá trị 2 tỉ đồng. Nếu cá nhân nào trúng độc đắc thì công ty xổ số sẽ phải khấu trừ tiền thuế là (2 tỉ đồng - 20 triệu đồng) x 10% = 198 triệu đồng. So với quy định hiện hành, số thuế thu nhập cá nhân giảm được 1 triệu đồng. Khi đó, cá nhân trúng độc đắc sẽ còn nhận được 1,802 tỉ đồng.

Thu nhập từ trúng thưởng được định nghĩa là các khoản tiền và hiện vật mà cá nhân nhận được bao gồm trúng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thường; trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của luật Thương mại; trúng thưởng trong các hình thức đặt cược được pháp luật cho phép; trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác, trừ trúng thưởng trong casino và khoản tiền thưởng quy định tại điểm i khoản 2 điều 8 Nghị định này (các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền, bao gồm cả thưởng bằng chứng khoán, thưởng từ cuộc thi, sự kiện do doanh nghiệp tổ chức cho người lao động).



