Một người trúng 2 giải xổ số miền Nam: Trường hợp hy hữu đến khó tin

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Thần Tài ở Tây Ninh sau khi vừa đổi thưởng 4 tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam gồm 2 tờ vé trúng giải nhất và 2 tờ vé trúng giải nhì cho một khách hàng ở địa phương.

Một người phụ nữ cùng lúc trúng 2 giải xổ số miền Nam đài Vũng Tàu, được đại lý đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể những tờ vé cùng trúng xổ số Vũng Tàu ngày 24 tháng 3. Những tờ vé trúng giải nhất có dãy số cuối may mắn 16555. Trong khi đó, 2 vé trúng giải nhì lại có dãy số 16556.

"Vừa xổ số xong, không chỉ đại lý mà nhiều người chơi xổ số cũng thích thú vì dãy số trúng giải nhất và nhì chỉ cách nhau một nút, một đơn vị. Bất ngờ hơn là một khách đến đại lý của tôi đổi thưởng lại cùng lúc trúng luôn 2 giải này. Kinh doanh xổ số nhiều năm, với tôi đây là trường hợp hy hữu. Thường nếu 2 dãy số trúng gần giống nhau cũng thường được thấy ở những giải thấp hơn chứ không phải giải cao như vậy", anh Hoàng, chủ đại lý vé số Thần Tài nói thêm.

Hình ảnh những tờ vé số trên được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng hy vọng bản thân gặp được may mắn như vậy, trúng cùng lúc 2 giải xổ số miền Nam.

Mới đây, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng gây chú ý khi vừa đổi thưởng 3 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 442630 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).