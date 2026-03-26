Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Một người trúng 2 giải xổ số miền Nam: Trường hợp hy hữu đến khó tin

Cao An Biên - Dương Lan
26/03/2026 05:45 GMT+7

Mua 4 tờ vé số đài Vũng Tàu, một người phụ nữ bất ngờ trúng 2 giải nhất và nhì của xổ số miền Nam. Dãy số mang lại may mắn cho khách khiến đại lý nhận xét là hy hữu.

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Thần Tài ở Tây Ninh sau khi vừa đổi thưởng 4 tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam gồm 2 tờ vé trúng giải nhất và 2 tờ vé trúng giải nhì cho một khách hàng ở địa phương.

Một người phụ nữ cùng lúc trúng 2 giải xổ số miền Nam đài Vũng Tàu, được đại lý đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể những tờ vé cùng trúng xổ số Vũng Tàu ngày 24 tháng 3. Những tờ vé trúng giải nhất có dãy số cuối may mắn 16555. Trong khi đó, 2 vé trúng giải nhì lại có dãy số 16556.

"Vừa xổ số xong, không chỉ đại lý mà nhiều người chơi xổ số cũng thích thú vì dãy số trúng giải nhất và nhì chỉ cách nhau một nút, một đơn vị. Bất ngờ hơn là một khách đến đại lý của tôi đổi thưởng lại cùng lúc trúng luôn 2 giải này. Kinh doanh xổ số nhiều năm, với tôi đây là trường hợp hy hữu. Thường nếu 2 dãy số trúng gần giống nhau cũng thường được thấy ở những giải thấp hơn chứ không phải giải cao như vậy", anh Hoàng, chủ đại lý vé số Thần Tài nói thêm.

Hình ảnh những tờ vé số trên được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng hy vọng bản thân gặp được may mắn như vậy, trúng cùng lúc 2 giải xổ số miền Nam.

Mới đây, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng gây chú ý khi vừa đổi thưởng 3 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 442630 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Tin liên quan

Đại lý bán trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, đến tận nhà đổi thưởng cho khách

Một đại lý vé số ở Tây Ninh đã bán trúng 14 tờ vé trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng của xổ số miền Nam cho nhiều khách quen, sau đó đến tận nhà của khách đổi thưởng.

Mua vé số ở quán cà phê, 2 khách TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 3: Khách TP.HCM trúng 14 vé dãy số đẹp 4567

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 25 tháng 3 xổ số ngày 25 tháng 3 xổ số miền nam 25 tháng 3 một người trúng 2 giải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận