Đại lý bán trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, đến tận nhà đổi thưởng cho khách

Đó là chia sẻ từ đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập (Tây Ninh) sau khi vừa bán trúng 14 tờ vé số độc đắc và hàng loạt vé trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3 mới đây cho khách.

Đại lý vé số Hồng Hạnh bán trúng 14 tờ vé độc đắc xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3 đài Đà Lạt cho khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trúng độc đắc có dãy số may mắn 663779 trúng xổ số Đà Lạt ngày 22 tháng 3. Đại lý cho biết đã xé lẻ vé phân phối cho các bạn hàng, vé được bán cho nhiều khách khác nhau.

Chủ đại lý vé số Hồng Hạnh cho biết hiện đã đổi 5 vé trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). "Vị khách là nữ khoảng 50 tuổi sống gần đại lý của chúng tôi và là khách quen. Đại lý tới tận nhà đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản. Trúng số tiền lớn, ai cũng vui mừng!", chị chủ chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé trúng số được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng sẽ trúng số độc đắc.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 080461 thuộc xổ số Long An ngày 21 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 2 tờ trúng độc đắc này mừng rỡ khi trúng thêm giải tám với 2 số cuối là 61 trị giá 200.000 đồng.

"Vị khách ở Cần Thơ được người bán dạo mời nên mua ủng hộ, bất ngờ trúng 2 giải. Người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Ông ấy gửi tiền vào ngân hàng tiết kiệm và chia cho anh em mỗi người một ít", anh Phú Vinh chia sẻ.