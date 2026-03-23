Trúng 2 vé số độc đắc, người đàn ông tiếp tục trúng thêm một giải bất ngờ

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 080461 thuộc xổ số Long An ngày 21 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 2 tờ trúng độc đắc này mừng rỡ khi trúng thêm giải tám với 2 số cuối là 61 trị giá 200.000 đồng.



Anh Phú Vinh đổi các tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ẢNH: NVCC

"Vị khách ở Cần Thơ được người bán dạo mời nên mua ủng hộ, bất ngờ trúng 2 giải. Người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Ông ấy gửi tiền vào ngân hàng tiết kiệm và chia cho anh em mỗi người một ít", anh Phú Vinh chia sẻ.

Đại lý vé số Phú Vinh còn đổi thưởng 4 tờ trúng độc đắc khác gồm 1 tờ có dãy số 992932 thuộc đài Bình Phước và 3 tờ có dãy số 706384 thuộc đài Hậu Giang cùng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Đại Lộc Phát ở phường Chợ Lớn, TP.HCM cũng đổi thưởng 14 tờ vé trúng độc đắc tổng trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) của xổ số miền Nam.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 749600 trúng độc đắc thuộc xổ số Đồng Nai ngày 18 tháng 3. Đại lý cho biết vé này do đại lý bán trúng cũng như đổi độc đắc cho vị khách là nam, tuổi trung niên.