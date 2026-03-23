Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng 2 vé số độc đắc, người đàn ông tiếp tục trúng thêm một giải bất ngờ

Dương Lan - Cao An Biên
23/03/2026 05:45 GMT+7

Người đàn ông ở Cần Thơ sở hữu 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam. Điều trùng hợp 2 tờ vé số này lại trúng thêm một giải khác nên vị khách có gấp đôi may mắn.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 080461 thuộc xổ số Long An ngày 21 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 2 tờ trúng độc đắc này mừng rỡ khi trúng thêm giải tám với 2 số cuối là 61 trị giá 200.000 đồng.

Khách trúng 2 giải xổ số miền Nam, gửi ngân hàng và chia cho anh em - Ảnh 1.

Anh Phú Vinh đổi các tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam

ẢNH: NVCC

"Vị khách ở Cần Thơ được người bán dạo mời nên mua ủng hộ, bất ngờ trúng 2 giải. Người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Ông ấy gửi tiền vào ngân hàng tiết kiệm và chia cho anh em mỗi người một ít", anh Phú Vinh chia sẻ.

Đại lý vé số Phú Vinh còn đổi thưởng 4 tờ trúng độc đắc khác gồm 1 tờ có dãy số 992932 thuộc đài Bình Phước và 3 tờ có dãy số 706384 thuộc đài Hậu Giang cùng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Đại Lộc Phát ở phường Chợ Lớn, TP.HCM cũng đổi thưởng 14 tờ vé trúng độc đắc tổng trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) của xổ số miền Nam.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 749600 trúng độc đắc thuộc xổ số Đồng Nai ngày 18 tháng 3. Đại lý cho biết vé này do đại lý bán trúng cũng như đổi độc đắc cho vị khách là nam, tuổi trung niên.

Tin liên quan

Trúng xổ số miền Nam với dãy số siêu đẹp 888888, chàng trai chần chừ... đổi thưởng

Trúng xổ số miền Nam đầy hy hữu với tờ vé số dãy siêu đẹp 888888, anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi) vẫn chưa chịu đổi thưởng. Lý do phía sau khiến nhiều người bất ngờ.

Người phụ nữ Cà Mau trúng xổ số miền Nam với dãy số siêu đẹp 99999

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 3: Cọc vé dãy 9999 trúng đài Bình Dương

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3 xổ số ngày 22 tháng 3 xổ số miền Nam 22 tháng 3 trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận