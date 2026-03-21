Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 3: Bất ngờ vé trúng 2 giải đài Long An

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 3 chiều nay, vé trúng độc đắc xổ số Long An có dãy may mắn là 080461. Trùng hợp, những vé độc đắc đài này cũng trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 61. Từ đây, nhiều vé trúng 2 giải xổ số Long An xuất hiện.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 3, vé trúng 2 giải đài Long An, vé trúng khuyến khích đài Hậu Giang lộ diện sớm

Cụ thể, 2 tờ vé trúng giải an ủi xổ số Long An ngày 21 tháng 3 có dãy 280461 vừa lộ diện sớm tại Cần Thơ được một đại lý chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người lập tức chia sẻ hình ảnh những tờ vé may mắn.

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh Nhiên ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng vừa thông báo bán trúng 14 tờ vé khuyến khích đài Hậu Giang cho khách. Những vé này có dãy 706344, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng/

Xổ số ngày 21 tháng 3 mở thưởng thêm 3 đài khác gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 442630, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 992932 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 706384.

Theo kết quả xổ số Bình Phước ngày 21 tháng 3, những tờ vé dãy số đẹp 999999 trúng đài này khi giải tám có hai số cuối giống nhau là 99. Dân mạng cũng nhanh chóng truy tìm những tờ vé số may mắn, số đẹp trên.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 3, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy nổi tiếng ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) thông báo bán trúng hàng loạt vé trúng giải khuyến khích hai đài Hậu Giang, Bình Phước cho hai khách

Kết quả xổ số ngày 21 tháng 3 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long đăng tải hình ảnh sau khi bán trúng và đổi thưởng cọc vé trúng số. Cụ thể, cọc vé gồm 14 tờ có dãy số 999906 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 3 trúng giải năm với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Anh Phú Vinh cho hay cọc vé trúng số có dãy khá đẹp, chủ nhân cũng là người ở Vĩnh Long.

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán cọc vé 140 tờ trúng số. Cụ thể 140 tờ có 2 số cuối là 46 thuộc xổ số Vĩnh Long ngày 20 tháng 3 hôm qua trúng giải tám trị giá 14 triệu đồng.