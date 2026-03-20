Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 3: Cọc vé dãy 9999 trúng đài Bình Dương

Dương Lan - Cao An Biên
20/03/2026 16:58 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 3, một đại lý vé số ở Vĩnh Long thông báo bán và đổi thưởng cọc vé trúng số.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long đăng tải hình ảnh sau khi bán trúng và đổi thưởng cọc vé trúng số. Cụ thể, cọc vé gồm 14 tờ có dãy số 999906 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 3 trúng giải năm với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Anh Phú Vinh cho hay cọc vé trúng số có dãy khá đẹp, chủ nhân cũng là người ở Vĩnh Long. 

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 3: Cọc vé có dãy 9999 trúng đài Bình Dương - Ảnh 1.

Cọc vé trúng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 3 đài Bình Dương chiều nay

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết vừa bán cọc vé 140 tờ trúng số. Cụ thể 140 tờ có 2 số cuối là 46 thuộc xổ số Vĩnh Long trúng giải tám trị giá 14 triệu đồng.

"Chủ nhân của 140 tờ này là vị khách cũng ở TP.HCM, người này thường xuyên mua số lượng lớn. Dù không trúng giải lớn nhưng người này cũng rất mừng, nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

Xổ số ngày 20 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm Vĩnh Long với dãy số độc đắc là 702348, Bình Dương với dãy số độc đắc là 590662 và Trà Vinh với dãy số độc đắc là 780627. Cư dân mạng chia sẻ kết quả xổ số ngày 20 tháng 3 và hình ảnh những tờ vé trúng xổ số miền Nam hôm nay lộ diện sớm. Nhiều người mong chờ chủ nhân trúng độc đắc sớm lộ diện để "xin vía" cho bản thân gặp may mắn.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 3 chiều qua, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) thông báo bán trúng 2,1 tỉ đồng (chưa tính thuế) cho 3 khách, mỗi người trúng 14 tờ vé giải an ủi.

Cụ thể, anh Duy bán trúng 42 vé trúng giải an ủi xổ số Bình Thuận ngày 19 tháng 3 khi những vé này có dãy số 145232, 045232, 245232. Các vị khách may mắn đã liên hệ anh Duy để làm thủ tục đổi thưởng. 

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 20 tháng 3 xổ số ngày 20 tháng 3 xổ số miền Nam 20 tháng 3 xổ số Vĩnh Long ngày 20 tháng 3 xổ số Bình Dương ngày 20 tháng 3 xổ số Trà Vinh ngày 20 tháng 3
