Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 3: Cọc vé trúng số đài Đồng Nai xuất hiện

Đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng cọc vé gồm 140 tờ trúng số. Cụ thể, 140 tờ có dãy số 5763 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 3 trúng giải năm trị giá 140 triệu đồng. Đại lý này cũng thông báo người mua cọc vé trúng giải tám 140 tờ có 2 số cuối là 51 đài Đồng Nai đến lĩnh thưởng với số tiền là 14 triệu đồng.

"Cọc vé 140 tờ trúng 140 triệu được tôi bán cho một người thường xuyên mua với số lượng lớn. Tôi đã thông báo và chờ người này đến lãnh tiền trúng số", đại lý vé số Út Thúy cho hay.

Cọc vé 140 tờ trúng 140 triệu có dãy số cuối là 5763 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng ngày 18 tháng 3 ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 18 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số 749600, đài Cần Thơ với dãy số 218956 và đài Sóc Trăng với dãy số 499929 trúng độc đắc. Nhiều người cho rằng dãy số trúng độc đắc đài Sóc Trăng khá đẹp.



Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, mong chờ những người trúng độc đắc sớm lộ diện để "xin vía".

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 3, dãy số 88888 bất ngờ trúng giải tư đài Vũng Tàu khiến nhiều người chơi xổ số ngỡ ngàng vì trường hợp trúng số đẹp như vậy là hy hữu.

5 người mua vé số đẹp dãy 888888 trúng giải tư xổ số Vũng Tàu ngày 17 tháng 3 xuất hiện. Đó là chia sẻ của anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh. Sở hữu 14 vé dãy số trên, anh Duy đã bán cho 4 khách khác nhau và giữ lại vài tờ.

"Bất ngờ là chiều nay dãy số này lại trúng, mà còn trúng giải cao. Với người chơi xổ số, đây là những tờ vé số cực kỳ may mắn", chủ đại lý vé số cho biết thêm.