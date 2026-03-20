Trúng xổ số miền Nam với dãy số siêu đẹp 888888, chàng trai chần chừ... đổi thưởng

Chia sẻ với Thanh Niên mới đây, anh Phan Tấn Giàu hiện đang sống và làm việc ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) vẫn chưa hết bất ngờ khi tờ vé có dãy số siêu đẹp 888888 mà anh mua lại trúng xổ số miền Nam một cách hy hữu.

Anh Phan Tấn Giàu và tờ vé số may mắn dãy 888888 trúng xổ số miền Nam. 13 tờ vé dãy 888888 trúng giải tư xổ số Vũng Tàu ngày 17 tháng 3 còn lại cũng được anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh bán cho 3 khách khác và giữ lại vài tờ làm kỷ niệm

Cụ thể, tờ vé số có dãy 888888 được anh Giàu mua trúng giải tư xổ số Vũng Tàu ngày 17 tháng 3 mới đây, giải thưởng trị giá 3 triệu đồng. Dù đây không phải là giải độc đắc, song với chàng trai trẻ việc tờ vé dãy số 888888 trúng giải cao là điều "vượt sức tưởng tượng".

"Tôi có sở thích mua, sưu tầm vé số đẹp. Tôi mua 1 vé dãy 888888 từ anh Duy, chủ đại lý vé số ở Tây Ninh vì tờ này có ký hiệu seri trong vé là chữ G theo tên của tôi. Tôi cũng không nghĩ là sẽ trúng nên lúc xổ số không dò. Vì trước giờ xổ số tôi có có đăng ảnh tờ vé lên mạng nên khi xổ số, nhiều bạn bè, người quen gọi cho tôi thông báo đã trúng số", anh Giàu kể lại.

Với anh Giàu, đây là lần đầu trong đời thấy dãy 888888 trúng giải tư. Hiện có nhiều người liên hệ với anh để mua lại tờ vé với giá 3 triệu đồng bằng số tiền trúng thưởng. Hiện anh chàng vẫn chưa đi đổi thưởng, còn phân vân giữa việc giữ vé làm kỷ niệm, bán đi hay đổi lấy 3 triệu đồng trúng số.

Anh Duy, chủ đại lý vé số ở Tây Ninh xác nhận có bán 1 tờ vé số dãy 888888 nói trên cho anh Giàu. 13 tờ vé số cùng dãy còn lại, anh bán cho 3 khách khác, bản thân cũng giữ lại vài tờ để làm kỷ niệm.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng trên đang gây sốt trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân những vé may mắn, cũng có người hy vọng sẽ có cơ hội trúng xổ số miền Nam.