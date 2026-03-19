Đời sống Cộng đồng

Ủng hộ người bán dạo ngồi xe lăn, 3 người trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
19/03/2026 05:45 GMT+7

Một đại lý vé số ở Tây Ninh vừa đổi thưởng 3 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 3.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 3 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam cho 3 khách. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 647735 thuộc xổ số Bình Phước ngày 14 tháng 3 trúng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Ủng hộ người bán dạo ngồi xe lăn, 3 người trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Chị Lan chụp 1 trong 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Phước

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn là 3 vị khách cũng ở Tây Ninh. 3 người này ủng hộ người bán dạo ngồi xe lăn, mỗi người mua 1 tờ không ngờ trúng độc đắc. Người bán dạo đó là bạn hàng của đại lý. Các vị khách liên hệ đổi thưởng vào các thời điểm khác nhau nhưng cùng nhờ đại lý đến tận nhà và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

Trong khi đó đại lý vé số Triều Phát ở An Giang đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 3 vé trúng độc đắc. Theo đó, các tờ có dãy số 609459 thuộc xổ số Bạc Liêu ngày 17 tháng 3 trúng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số An Lộc Phát ở TP.HCM cũng đổi thưởng cho người đàn ông trúng 2 tờ vé số độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng (chưa tính thuế). Cụ thể, những tờ vé số có dãy may mắn 087069 trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 3. Đại lý tiết lộ vị khách là nam, tới một chi nhánh của đại lý ở đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông (Q.Gò Vấp cũ) để đổi thưởng.

