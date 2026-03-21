Đời sống Cộng đồng

Người phụ nữ Cà Mau trúng xổ số miền Nam với dãy số siêu đẹp 99999

Dương Lan - Cao An Biên
21/03/2026 05:45 GMT+7

Người phụ nữ ở Cà Mau mua dãy số 99999 bất ngờ trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 3.

Đại lý vé số Phát Lộc Tỷ ở Cà Mau cho biết vừa đổi thưởng 10 tờ trúng khuyến khích cho khách. Cụ thể, 10 tờ có dãy số 499999 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 3 trúng khuyến khích trị giá 60 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 499929.

Người phụ nữ Cà Mau trúng xổ số miền Nam với dãy số cuối siêu đẹp 99999 - Ảnh 1.

10 tờ có dãy số cuối 99999 trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 3

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 10 tờ vé số may mắn là người phụ nữ ở Cà Mau. Người này thường xuyên mua những tờ vé số có dãy số đẹp, bất ngờ khi dãy số 99999 mang lại may mắn. Những tờ vé có dãy số đẹp cũng được đại lý bán ra, vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phát Lộc Tỷ cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Triều Phát ở An Giang cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 5 tờ trúng an ủi cho khách với dãy số 299929 cũng thuộc xổ số Sóc Trăng ngày 18 tháng 3. 5 tờ trúng an ủi với tổng số tiền là 250 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ có dãy số đẹp trúng số được dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 3 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam cho 3 khách. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 647735 thuộc xổ số Bình Phước ngày 14 tháng 3 trúng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn là 3 vị khách cũng ở Tây Ninh. 3 người này ủng hộ người bán dạo ngồi xe lăn, mỗi người mua 1 tờ không ngờ trúng độc đắc. Người bán dạo đó là bạn hàng của đại lý. Các vị khách liên hệ đổi thưởng vào các thời điểm khác nhau nhưng cùng nhờ đại lý đến tận nhà và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

Ủng hộ người bán dạo ngồi xe lăn, 3 người trúng độc đắc xổ số miền Nam

Một đại lý vé số ở Tây Ninh vừa đổi thưởng 3 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 3.

