Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 3: Ba người vừa trúng 2,1 tỉ đài Bình Thuận

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 3 chiều nay, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) thông báo bán trúng 2,1 tỉ đồng (chưa tính thuế) cho 3 khách, mỗi người trúng 14 tờ vé giải an ủi.

Cụ thể, anh Duy bán trúng 42 vé trúng giải an ủi xổ số Bình Thuận ngày 19 tháng 3 khi những vé này có dãy số 145232, 045232, 245232. Anh Duy cho biết đang làm thủ tục đổi thưởng cho những vị khách may mắn trúng số.

Xổ số ngày 19 tháng 3 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm Tây Ninh với dãy số độc đắc là 718807, An Giang với dãy số độc đắc là 078349 và Bình Thuận với dãy số độc đắc là 745232.

Cư dân mạng chia sẻ kết quả xổ số ngày 19 tháng 3 và hình ảnh những tờ vé trúng xổ số miền Nam hôm nay lộ diện sớm. Nhiều người cũng để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mới đây, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh cho biết bán trúng và chờ đổi thưởng cọc vé gồm 140 tờ trúng số. Cụ thể, 140 tờ có dãy số 5763 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 3 trúng giải năm trị giá 140 triệu đồng.

Đại lý này cũng thông báo người mua cọc vé trúng giải tám 140 tờ có 2 số cuối là 51 đài Đồng Nai đến lĩnh thưởng với số tiền là 14 triệu đồng. "Cọc vé 140 tờ trúng 140 triệu được tôi bán cho một người thường xuyên mua với số lượng lớn", đại lý vé số Út Thúy cho hay.