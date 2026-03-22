Trúng độc đắc 28 tỉ đồng, người đàn ông ở TP.HCM tặng người bán 100 triệu

Câu chuyện được chủ đại lý vé số Đại Lộc Phát ở phường Chợ Lớn, TP.HCM chia sẻ với Báo Thanh Niên sau khi đổi thưởng 14 tờ vé trúng độc đắc tổng trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) của xổ số miền Nam.

Chủ đại lý vé số Đại Lộc Phát bán trúng 14 vé độc đắc xổ số miền Nam ngày 18 tháng 3 cho khách ở TP.HCM ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 749600 trúng độc đắc xổ số Đồng Nai ngày 18 tháng 3. Đại lý cho biết vé này do đại lý bán trúng cũng như đổi độc đắc cho vị khách là nam, tuổi trung niên.

"Khách nhận 23 tỉ 130 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt. Ngoài tiền hoa hồng, khách còn trích ra 100 triệu đồng để tặng cho người bán trúng. Đại lý của tôi kinh doanh hơn 2 năm nay, 3 lần bán trúng độc đắc nên rất phấn khởi", chủ đại lý Đại Lộc Phát chia sẻ.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai cũng gửi lời chúc mừng tới khách hàng tại TP.HCM trúng giải đặc biệt kỳ vé 3K3 xổ số Đồng Nai ngày 18 tháng 3.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân được trúng số độc đắc.

Đại lý vé số Phát Lộc Tỷ ở Cà Mau cho biết vừa đổi thưởng 10 tờ trúng khuyến khích cho khách. Cụ thể, 10 tờ có dãy số 499999 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 3 trúng khuyến khích trị giá 60 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 499929.



