Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc 28 tỉ đồng, người đàn ông ở TP.HCM tặng người bán 100 triệu

Cao An Biên - Dương Lan
22/03/2026 05:45 GMT+7

Một người đàn ông ở TP.HCM vừa trúng độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam. Vị khách trích 100 triệu đồng tặng cho người bán trúng.

Câu chuyện được chủ đại lý vé số Đại Lộc Phát ở phường Chợ Lớn, TP.HCM chia sẻ với Báo Thanh Niên sau khi đổi thưởng 14 tờ vé trúng độc đắc tổng trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) của xổ số miền Nam.

TP.HCM: Người trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam tặng người bán 100 triệu

Chủ đại lý vé số Đại Lộc Phát bán trúng 14 vé độc đắc xổ số miền Nam ngày 18 tháng 3 cho khách ở TP.HCM

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 749600 trúng độc đắc xổ số Đồng Nai ngày 18 tháng 3. Đại lý cho biết vé này do đại lý bán trúng cũng như đổi độc đắc cho vị khách là nam, tuổi trung niên.

"Khách nhận 23 tỉ 130 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt. Ngoài tiền hoa hồng, khách còn trích ra 100 triệu đồng để tặng cho người bán trúng. Đại lý của tôi kinh doanh hơn 2 năm nay, 3 lần bán trúng độc đắc nên rất phấn khởi", chủ đại lý Đại Lộc Phát chia sẻ.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai cũng gửi lời chúc mừng tới khách hàng tại TP.HCM trúng giải đặc biệt kỳ vé 3K3 xổ số Đồng Nai ngày 18 tháng 3.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân được trúng số độc đắc.

Đại lý vé số Phát Lộc Tỷ ở Cà Mau cho biết vừa đổi thưởng 10 tờ trúng khuyến khích cho khách. Cụ thể, 10 tờ có dãy số 499999 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 3 trúng khuyến khích trị giá 60 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 499929.


Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 3: Ba người vừa trúng 2,1 tỉ đài Bình Thuận

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 3, ba người trúng số 2,1 tỉ đồng đài Bình Thuận đã liên hệ đại lý nhận thưởng.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 21 tháng 3 xổ số ngày 21 tháng 3 xổ số miền nam 21 tháng 3 trúng số độc đắc tặng người bán vé số 100 triệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận