Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3: Trùng hợp 2 dãy số cùng trúng 2 giải

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3 chiều nay có sự xuất hiện 2 dãy số cùng trúng 2 giải. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối là 38938 thuộc xổ số Tiền Giang ngày 22 tháng 3 trúng giải nhất trị giá 30 triệu/tờ, trúng thêm giải tám trị giá 100.000 đồng/tờ khi có 2 số cuối là 38. Tương tự, những tờ có dãy số cuối là 28638 cũng thuộc đài này trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng/tờ trúng thêm giải tám.

9 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Minh Tuấn ở Tây Ninh đổi thưởng 9 vé trúng giải năm và 1 tờ trúng nhì. Cụ thể, 9 tờ có dãy số cuối là 1036 thuộc đài Đà Lạt trúng 9 triệu đồng, 1 tờ có dãy số cuối 75105 thuộc đài tiền Giang trúng 15 triệu đồng.

"Vị khách mua 9 vé từ người bán dạo và đến đại lý đổi thưởng. Người này nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Chúng tôi cũng đang chờ những vị khách trúng giải cao hơn đổi thưởng", đại lý vé số Minh Tuấn cho hay.

Một đại lý vé số ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi bán 28 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 28 vé gồm dãy số 530985 và 430985 thuộc xổ số Tiền Giang ngày 22 tháng 3 trúng 1,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số ngày 22 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 730985, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 370988 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 663779 .

Dân mạng chia sẻ hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng lộ diện sớm. Họ cũng "xin vía" những người trúng xổ số miền Nam hôm nay để mong gặp may mắn.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 3 chiều qua, vé trúng độc đắc xổ số Long An có dãy may mắn là 080461. Trùng hợp, những vé độc đắc đài này cũng trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 61.

Cụ thể, 2 tờ vé trúng giải an ủi xổ số Long An ngày 21 tháng 3 có dãy 280461 lộ diện sớm tại Cần Thơ được một đại lý chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người lập tức chia sẻ hình ảnh những tờ vé may mắn.