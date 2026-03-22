Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3: Trùng hợp 2 dãy số cùng trúng 2 giải

Dương Lan - Cao An Biên
22/03/2026 17:22 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3, nhiều người ngạc nhiên khi có 2 dãy số đài Tiền Giang cùng trúng 2 giải.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3 chiều nay có sự xuất hiện 2 dãy số cùng trúng 2 giải. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối là 38938 thuộc xổ số Tiền Giang ngày 22 tháng 3 trúng giải nhất trị giá 30 triệu/tờ, trúng thêm giải tám trị giá 100.000 đồng/tờ khi có 2 số cuối là 38. Tương tự, những tờ có dãy số cuối là 28638 cũng thuộc đài này trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng/tờ trúng thêm giải tám.

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3: Trùng hợp 2 dãy số cùng trúng 2 giải- Ảnh 1.

9 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Minh Tuấn ở Tây Ninh đổi thưởng 9 vé trúng giải năm và 1 tờ trúng nhì. Cụ thể, 9 tờ có dãy số cuối là 1036 thuộc đài Đà Lạt trúng 9 triệu đồng, 1 tờ có dãy số cuối 75105 thuộc đài tiền Giang trúng 15 triệu đồng. 

"Vị khách mua 9 vé từ người bán dạo và đến đại lý đổi thưởng. Người này nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Chúng tôi cũng đang chờ những vị khách trúng giải cao hơn đổi thưởng", đại lý vé số Minh Tuấn cho hay.

Một đại lý vé số ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi bán 28 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 28 vé gồm dãy số 530985 và 430985 thuộc xổ số Tiền Giang ngày 22 tháng 3 trúng 1,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 

Xổ số ngày 22 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 730985, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 370988 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 663779 .

Dân mạng chia sẻ hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng lộ diện sớm. Họ cũng "xin vía" những người trúng xổ số miền Nam hôm nay để mong gặp may mắn.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 3 chiều qua, vé trúng độc đắc xổ số Long An có dãy may mắn là 080461. Trùng hợp, những vé độc đắc đài này cũng trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 61.

Cụ thể, 2 tờ vé trúng giải an ủi xổ số Long An ngày 21 tháng 3 có dãy 280461 lộ diện sớm tại Cần Thơ được một đại lý chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người lập tức chia sẻ hình ảnh những tờ vé may mắn.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3 xổ số ngày 22 tháng 3 xổ số miền Nam 22 tháng 3 xổ số Đà Lạt ngày 22 tháng 3 xổ số Kiên Giang ngày 22 tháng 3 xổ số Tiền Giang ngày 22 tháng 3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận