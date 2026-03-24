Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 3: Khách TP.HCM trúng 14 vé dãy số đẹp 4567

Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết vừa bán trúng và đổi thưởng 14 vé trúng giải tư theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 3. Cụ thể, 14 vé có dãy số cuối 4567 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng 42 triệu đồng.



Khách trúng 14 vé có dãy số cuối 4567 đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 3 ẢNH: NVCC

"Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, vị khách mua 14 vé đã liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Những tờ vé số trúng thưởng đó có dãy số đẹp nên khách mua cầu may, bất ngờ trúng số. Sau khi nhận tiền trúng số, khách lì xì lại cho nhân viên đại lý 1 triệu đồng để uống cà phê. Chúng tôi cũng đang chờ những khách trúng giải cao hơn đổi thưởng", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay.

Xổ số ngày 24 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 830805, đài VũngTàu với dãy số trúng độc đắc là 833041 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 961864.

Kết quả xổ số ngày 24 tháng 3 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam 23 tháng 3, một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo bán trúng nguyên cây vé số 140 tờ, gồm 14 tờ vé trúng độc đắc và 126 vé trúng an ủi cho nhiều khách.

Cụ thể, 14 vé trúng độc đắc xổ số Đồng Tháp ngày 23 tháng 3 có dãy may mắn 900948, tổng trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, tổng 126 tờ vé trúng giải an ủi trị giá 6.3 tỉ đồng. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ ào ạt.