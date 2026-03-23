Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 3: Vé trúng độc đắc đài Đồng Tháp lộ diện

Cao An Biên - Dương Lan
23/03/2026 17:55 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 3, 14 tờ vé trúng giải độc đắc đài Đồng Tháp lộ diện sớm ở Tây Ninh.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 3 chiều nay, một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo bán trúng nguyên cây vé số 140 tờ, gồm 14 tờ vé trúng độc đắc và 126 vé trúng an ủi cho nhiều khách.

Nguyên cây vé 140 tờ có 14 tờ trúng độc đắc xổ số Đồng Tháp ngày 23 tháng 3 vừa lộ diện ở Tây Ninh

ẢNH: NVCC

Cụ thể, 14 vé trúng độc đắc xổ số Đồng Tháp ngày 23 tháng 3 có dãy may mắn 900948, tổng trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, tổng 126 tờ vé trúng giải an ủi trị giá 6.3 tỉ đồng. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ ào ạt.

Mới đây, đại lý vé số Thanh Hiếu ở Tây Ninh thông báo bán trúng 14 tờ vé số giải khuyến khích đài Cà Mau cho những vị khách may mắn. Cụ thể, trong cây vé 140 tờ do đại lý bán ra có 14 tờ vé số dãy 470971. Trong khi đó, dãy số trúng độc đắc đài Cà Mau chiều nay là 470871.

Xổ số ngày 23 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 354293, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 900948. 

Kết quả xổ số ngày 23 tháng 3 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3 chiều hôm qua có sự xuất hiện 2 dãy số cùng trúng 2 giải. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối là 38938 thuộc xổ số Tiền Giang ngày 22 tháng 3 trúng giải nhất trị giá 30 triệu/tờ, trúng thêm giải tám trị giá 100.000 đồng/tờ khi có 2 số cuối là 38. Tương tự, những tờ có dãy số cuối là 28638 cũng thuộc đài này trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng/tờ trúng thêm giải tám.

Trong khi đó, đại lý vé số Minh Tuấn ở Tây Ninh đổi thưởng 9 vé trúng giải năm và 1 tờ trúng nhì. Cụ thể, 9 tờ có dãy số cuối là 1036 thuộc đài Đà Lạt trúng 9 triệu đồng, 1 tờ có dãy số cuối 75105 thuộc đài tiền Giang trúng 15 triệu đồng.

Trúng 2 vé số độc đắc, người đàn ông tiếp tục trúng thêm một giải bất ngờ

Người đàn ông ở Cần Thơ sở hữu 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam. Điều trùng hợp 2 tờ vé số này lại trúng thêm một giải khác nên vị khách có gấp đôi may mắn.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền nam ngày 23 tháng 3 xổ số ngày 23 tháng 3 xổ số miền nam 23 tháng 3 xổ số cà mau ngày 23 tháng 3 xổ số đồng tháp ngày 23 tháng 3 xổ số thành phố ngày 23 tháng 3 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận