Mua vé số ở quán cà phê, 2 khách TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam

Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết vừa đổi thưởng 3 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 442630 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn là 2 người đàn ông ở TP.HCM, 1 người trúng 1 tờ, người còn lại trúng 2 tờ. Hai người là hàng xóm của nhau, nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Người trúng 1 tờ nói sẽ lấy tiền sắm vàng tích trữ, vị khách còn lại dành dụm tiền, chưa có dự định cụ thể", đại lý vé số Thúy Hòa chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Trung ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 vé trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 663779 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập (Tây Ninh) bán trúng 14 tờ vé số độc đắc và hàng loạt vé trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 22 tháng 3 mới đây cho khách.

Cụ thể, những tờ vé trúng độc đắc có dãy số may mắn 663779 trúng xổ số Đà Lạt ngày 22 tháng 3. Đại lý cho biết đã xé lẻ vé phân phối cho các bạn hàng, vé được bán cho nhiều khách khác nhau.