Thời sự

Đề xuất công khai tên, địa chỉ cơ quan, cá nhân có hành vi lãng phí

Lê Hiệp
Lê Hiệp
30/09/2025 10:55 GMT+7

Dự thảo luật Tiết kiệm, chống lãng phí bổ sung quy định yêu cầu công khai tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi lãng phí cũng như kết quả xử lý với hành vi này.

Sáng 30.9, tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8, các đại biểu Quốc hội thảo luận về luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Đây là dự án luật sửa đổi, thay thế luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện hành.

Đề xuất công khai tên, địa chỉ cơ quan, cá nhân có hành vi lãng phí - Ảnh 1.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (đoàn Khánh Hòa) phát biểu tại hội nghị

ẢNH: GIA HÂN

Nhiều vụ lãng phí gây thiệt hại lớn, làm giảm niềm tin của nhân dân

Góp ý dự thảo luật, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (đoàn Khánh Hòa) cho biết, dự án luật rất cần thiết khi thực tiễn thời gian qua, tình trạng lãng phí vẫn còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực, từ quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý tài sản công đến tổ chức bộ máy và quản lý sử dụng lao động…

"Nhiều vụ lãng phí gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế, làm giảm niềm tin của nhân dân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức bộ máy nhà nước", bà Hương nói.

Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bà Hương khẳng định dự án luật không chỉ nhằm tiết kiệm nguồn lực chống lãng phí mà còn góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình, tăng cường minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước và toàn xã hội.

Góp ý vào quy định công khai về tiết kiệm, chống lãng phí, bà Hương cho biết, dự thảo luật yêu cầu công khai hành vi gây lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí, kèm theo thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nữ đại biểu Khánh Hòa cho rằng đây là quy định mới góp phần tăng cường tính răn đe, trách nhiệm giải trình và cũng là công cụ để cho nhân dân giám sát. Tuy nhiên, bà Hương góp ý cần quy định rõ về thời gian công khai, chẳng hạn sau bao nhiêu lâu kể từ khi phát hiện, xử lý hành vi lãng phí thì phải công khai. 

"Nếu không có thời gian quy định cụ thể, việc công khai có thể bị chậm trễ và làm giảm tác dụng của việc giám sát", bà Hương nêu quan điểm; đồng thời đề nghị bổ sung hình thức công khai cho phù hợp đối với từng loại thông tin và có chế tài xử lý trong trường hợp không công khai, công khai không đầy đủ hoặc công khai mang tính hình thức.

Đặc biệt, bà Hương cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu nếu cơ quan không thực hiện công khai hoặc công khai hình thức.

Tương tự, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) đề nghị bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, hoặc thực hiện công khai một cách hình thức về tiết kiệm, chống lãng phí.

Bà Hoa cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm các hình thức công khai khác như công khai tại cuộc họp, hội nghị của cơ quan, tổ chức, hoặc niêm yết công khai tại trụ sở, để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin hơn.

Đề xuất công khai tên, địa chỉ cơ quan, cá nhân có hành vi lãng phí - Ảnh 2.

Đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hóa) đề nghị quy định cụ thể hơn về trách nhiệm xử lý thông tin phát hiện lãng phí

ẢNH: GIA HÂN

Quy định cụ thể về xử lý thông tin phát hiện lãng phí

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Trị) quan tâm đến quy định về cung cấp, xử lý thông tin phát hiện lãng phí và bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí. Theo bà, đây là những nội dung rất quan trọng nhưng thiết kế trong dự thảo luật chưa phù hợp.

Bà Tâm đề nghị nghiên cứu quy định rõ hơn về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin phát hiện lãng phí vì nội dung này còn quy định chung chung, chưa rõ ràng.

Cùng với việc bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí và người thân, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, nữ đại biểu Quảng Trị góp ý cần quy định rõ việc bảo mật thông tin, tránh trường hợp họ có thể bị trả thù, trù dập. Ngoài ra, theo bà Tâm, cần quy định rõ quyền được biết về việc xử lý của các cơ quan chức năng đối với thông tin họ đã cung cấp để khuyến khích công dân tham gia đấu tranh phòng, chống lãng phí.

Đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hóa) cũng cho rằng quy định về xử lý thông tin phát hiện lãng phí là nội dung quan trọng nhưng quy định trong dự thảo luật còn chung chung. Ví dụ người đứng đầu cơ quan nhận thông tin thì có trách nhiệm xem xét, xử lý, nhưng họ chỉ xem xét thông tin liên quan đến cơ quan, đơn vị của họ.

"Phải phân loại rất cụ thể những thông tin về phát hiện lãng phí. Nếu liên quan trực tiếp đến cơ quan tổ chức nào thì thủ trưởng cơ quan tổ chức đó có trách nhiệm xem xét, kết luận việc có hay không có lãng phí. Còn trường hợp thông tin liên quan đến lãng phí không thuộc trách nhiệm của cơ quan đó, họ phải có trách nhiệm chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết", ông Hải góp ý.

