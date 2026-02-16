Đề xuất đầu tư hơn 87.600 tỉ làm 25 công viên chuyên đề ở Hà Nội

Cần xây thêm 25 công viên chuyên đề

UBND TP.Hà Nội vừa lấy ý kiến nhân dân về đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố. Đề án do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) chủ trì.

Không gian cảnh quan, cây xanh trong công viên Thống Nhất ẢNH: MINH NHÂN

Dự thảo đề án thể hiện trên địa bàn Hà Nội có 4 công viên chuyên đề, gồm: công viên Bách Thảo rộng 12,5 ha, có giá trị lịch sử văn hóa là không gian xanh giữa khu vực trung tâm Ba Đình với hệ thực vật đa dạng; công viên Thủ Lệ diện tích 21,9 ha, có giá trị bảo tồn, với hàng trăm cá thể động vật bao gồm cả loài quý hiếm; công viên nước (Water Park - Hồ Tây) diện tích 3,5 ha; công viên Thiên đường Bảo Sơn diện tích khoảng 14 ha, là công viên vui chơi giải trí đa dạng kết hợp với văn hóa và du lịch sinh thái.

4 công viên chuyên đề này có giá trị tổng hợp về sinh thái, văn hóa, xã hội và kinh tế, là những điểm nhấn quan trọng trong không gian đô thị. Chúng vừa là nơi gìn giữ ký ức văn hóa, vừa là điểm đến giải trí - giáo dục - du lịch, góp phần khẳng định Hà Nội là thành phố xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại.

Tuy nhiên, các khu vực đô thị mới, huyện ngoại thành hiện vẫn thiếu công viên chuyên đề quy mô lớn.

Từ thực trạng trên, đề án đề xuất từ nay đến năm 2030 sẽ xây dựng thêm 25 công viên chuyên đề với tổng diện tích hơn 2.130 ha. Tổng mức đầu tư xây dựng 25 công viên này là hơn 87.600 tỉ đồng; trong đó nguồn vốn xã hội hóa là hơn 86.800 tỉ đồng, phần còn lại là sử dụng ngân sách nhà nước.

Công nhân cắt tỉa cây xanh trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đề xuất di dời/thay thế 787 cây xanh giai đoạn 2026 - 2030

Về chỉ tiêu diện tích cây xanh, đề án đề xuất các chỉ tiêu xác định quỹ đất để xây dựng và phát triển công viên, vườn hoa và vườn ươm cây xanh đô thị theo quy hoạch được phê duyệt.

Trong đó, đối với đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị vào năm 2030 là 7,37 m2/người và năm 2045 là 9,99 m2/người. Theo tính toán, số cây cần trồng mới đến năm 2030 khoảng 1 triệu 400 cây. Riêng năm 2026, thành phố phấn đấu trồng 400.000 cây.

Để hiện thực hóa mục tiêu, cơ quan soạn thảo đề xuất thành phố thực hiện thêm nhiều đề án, chương trình khác, như: đề án thiết kế đô thị, cảnh quan cho 30 tuyến điển hình; đề án áp dụng khoa học - công nghệ nhằm quản lý hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa; lập điều chỉnh quy trình quản lý chăm sóc cây xanh và bổ sung quy trình di chuyển chặt hạ và thay thế cây xanh cổ thụ, cây xanh hư hỏng; lập kế hoạch bảo vệ cây cổ thụ, cây di sản…

Theo dự thảo đề án, giai đoạn 2025 - 2030 sẽ khảo sát toàn bộ cây xanh trên địa bàn, dựa trên các tiêu chí: tuổi cây, tình trạng, loại cây, vị trí nguy hiểm (gãy đổ), ảnh hưởng tới giao thông, dự án hạ tầng, khả năng di dời.

Sau đó, cơ quan chức năng sẽ lập danh mục cây cần di dời hoặc thay thế, là những cây già yếu, rễ phá vỉa hè, ảnh hưởng hạ tầng; cây nằm trong giải phóng mặt bằng hạ tầng để thực hiện di dời/thay thế.

Hà Nội dự kiến sẽ thay thế các loại cây tạp trên địa bàn, như: bạch đàn, trứng cá; cây có nguy cơ gây nguy hiểm; cây bị sâu mục gốc hoặc thân cây… Ưu tiên thay thế tại các tuyến phố khu nội đô lịch sử và nội đô mở rộng.

Theo thống kê, ở giai đoạn 2026 - 2030 sẽ di dời/thay thế 787 cây xanh, chặt hạ không di dời 175 cây xanh. Việc di dời/thay thế dựa theo nguyên tắc "trồng trước - chặt sau".