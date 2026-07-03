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Thời sự

Đề xuất đầu tư thêm 12 tuyến cao tốc kết nối Hà Nội, TP.HCM

Mai Hà
Mai Hà
Bộ Xây dựng đề xuất bố trí hơn 334.000 tỉ đồng đầu tư 12 dự án cao tốc, ưu tiên các tuyến kết nối hai cực tăng trưởng Hà Nội, TP.HCM và các hành lang Đông - Tây.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Trong nhóm các dự án ưu tiên, cơ quan này đề xuất đầu tư các tuyến cao tốc kết nối với hai cực tăng trưởng của cả nước là Hà Nội và TP.HCM.

Đề xuất đầu tư thêm 12 tuyến cao tốc kết nối Hà Nội, TP.HCM- Ảnh 1.

Đề xuất đầu tư thêm 12 tuyến cao tốc kết nối Hà Nội, TP.HCM

ẢNH: T.N

Cụ thể, gồm cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết và Cổ Tiết - Yên Bái, nhằm kết nối thông suốt trục dọc từ khu vực trung du, miền núi phía bắc đến Vành đai 5 vùng thủ đô. Cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, kết nối các tỉnh Tây nguyên với tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đang được đầu tư.

Cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An, kết nối thông suốt trục dọc từ Đồng bằng sông Cửu Long đến Vành đai 4 TP.HCM. Cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cà Mau, góp phần tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics và kết nối các cảng Trần Đề, Hòn Khoai.

Ngoài ra, bộ cũng đề xuất dự án mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang nhằm giảm ùn tắc tại cửa ngõ thủ đô và đáp ứng tiêu chuẩn khai thác đường cao tốc. Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc trục dọc quan trọng nhất cả nước, giữ vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của nhóm dự án này khoảng 345.900 tỉ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 223.300 tỉ đồng.

Cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất đầu tư một số tuyến cao tốc kết nối Đông - Tây nhằm tăng cường kết nối khu vực miền núi với vùng biển, đồng thời tạo thuận lợi cho giao thương với Lào và Campuchia. 

Các dự án gồm: Vũng Áng - Cha Lo; Hà Tĩnh - Cầu Treo; Phú Yên - Đắk Lắk; Nha Trang (Khánh Hòa) - Liên Khương (Lâm Đồng); và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (đoạn Hà Tiên - Rạch Giá). 

Tổng mức đầu tư sơ bộ của 5 dự án này gần 169.000 tỉ đồng, trong đó nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 111.200 tỉ đồng.

Như vậy, tổng nhu cầu vốn ngân sách nhà nước cần bố trí trong giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai 12 dự án cao tốc nêu trên vào khoảng 334.000 tỉ đồng.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030, sớm triển khai các dự án cao tốc ưu tiên.

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