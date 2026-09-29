Đề xuất doanh nghiệp phải thu hồi, tái chế pin xe điện từ 2029

Tại dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo vệ môi trường, Chính phủ đề xuất sửa đổi các quy định về trách nhiệm thu hồi để tái chế đối với sản phẩm, bao bì của cá nhân, doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu để đưa ra thị trường Việt Nam.

Tại dự thảo nghị định chi tiết thi hành luật, Chính phủ đề xuất, tỷ lệ tái chế bắt buộc với pin xe điện (gồm pin lithium, pin nickel-metal hydrid) là 8% kể từ năm 2029. Từ năm 2032, sau chu kỳ 3 năm, tỷ lệ tái chế bắt buộc với pin xe điện sẽ tăng lên 15%.

Đây là đề xuất mới với việc thu hồi và tái chế với các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu xe điện. Theo quy định hiện hành tại Nghị định 110 ban hành ngày 1.4.2026, có hiệu lực từ 25.5, tỷ lệ tái chế bắt buộc đối với pin xe điện là 0%.

Các tủ đổi pin xe điện tại TP.HCM ẢNH: T.N

Theo hướng dẫn, doanh nghiệp có thể tái chế pin bằng cách tháo dỡ, phân loại, thu hồi vật liệu nhựa, lithium hoặc kim loại khác. Doanh nghiệp cũng có thể xuất khẩu hàng sau sử dụng ra nước ngoài để tái chế.

Trước đó, từ năm 2022, pin xe điện được yêu cầu tái chế bắt buộc tỷ lệ là 8%. Theo quy định, chu kỳ điều chỉnh tăng tỷ lệ tái chế bắt buộc là 3 năm, mỗi lần tăng tối đa là 10%. Chu kỳ điều chỉnh tiếp theo dự kiến vào năm 2029.

Dự thảo nghị định cũng quy định rõ, trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng tỷ lệ tái chế bắt buộc theo quy định thì được phép chuyển phần khối lượng phải tái chế chưa hoàn thành sang các năm tiếp theo để tiếp tục thực hiện.

Cụ thể, đối với pin xe điện, doanh nghiệp được chuyển phần khối lượng chưa đáp ứng tỷ lệ tái chế bắt buộc sang thực hiện trong thời hạn tối đa 5 năm, kể từ năm đầu tiên phát sinh trách nhiệm tái chế, tức năm 2029 theo dự thảo nghị định.

Trong quá trình triển khai, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh tỷ lệ tái chế bắt buộc và đề xuất tỷ lệ tái chế cho các giai đoạn tiếp theo cho phù hợp với thực tiễn.

Cạnh đó, tại dự thảo luật, Chính phủ cũng đề xuất không yêu cầu trách nhiệm xử lý đối với sản phẩm, bao bì thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường; đồng thời bãi bỏ quy định hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để thực hiện trách nhiệm tái chế. Hình thức đóng góp tài chính được quy định tại luật Bảo vệ môi trường 2020, bên cạnh phương án tổ chức tái chế.

Trong báo cáo các vấn đề lớn của dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo vệ môi trường, cơ quan thẩm tra của Quốc hội là Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội bày tỏ tán thành bỏ hình thức "đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế" nhằm thúc đẩy thiết lập hệ thống thu gom, tái chế thực chất.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định lộ trình phù hợp chuyển tiếp đối với một số lĩnh vực, nhóm hàng do hạ tầng công nghệ tái chế trong nước chưa sẵn sàng trong giai đoạn chuyển tiếp (2 - 5 năm) đối với nhóm xe điện và pin thế hệ mới.

Cơ quan này cũng đề nghị nghiên cứu, cho phép tự động bù trừ nghĩa vụ tái chế giữa các dòng sản phẩm trong cùng một nhóm danh mục hàng hóa nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành.

Dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo vệ môi trường được cho ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 28.9 vừa qua, dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI tháng 10 tới.