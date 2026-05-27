Đề xuất đưa tiêu chí môi trường vào đánh giá đảng viên, tổ chức Đảng

Ngày 25.5, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga ký đề án phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Về giải pháp trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đề án nêu 3 giải pháp, cụ thể: thành lập ban chỉ đạo phong trào ở các cấp, trong đó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ở các cấp là trưởng ban chỉ đạo.

Thành viên ban chỉ đạo cấp trung ương mời diện lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang, một số bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp xã tương tự cơ cấu, thành phần cấp Trung ương. Ban Thường trực ủy ban Mặt trận ở các cấp là cơ quan thường trực cho ban chỉ đạo phong trào.

Kế đó là nghiên cứu, đề xuất các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung thực hiện phong trào vào chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề và định kỳ; đưa tiêu chí môi trường vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên.

Giải pháp thứ ba là hình thành cơ chế kiểm tra, giao ban, sơ kết, tổng kết định kỳ của ban chỉ đạo phong trào ở các cấp.

Khen thưởng hàng năm cấp cơ sở và 5 năm 2 lần cấp toàn quốc

Mục đích của đề án nhằm tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn quốc, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay bảo vệ môi trường.

Hình thành nếp sống văn minh, thân thiện, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Đề án yêu cầu, việc triển khai phong trào thi đua phải thực hiện đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền, sự phân công, phối hợp giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Nội dung thi đua phải rõ tiêu chí, gắn với từng hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, đối tượng, địa bàn; kết quả thi đua phải rõ mô hình, sản phẩm và phải được công nhận thông qua đánh giá, bình xét cụ thể.

Việc triển khai phong trào thi đua phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; thực hiện tốt chế độ giao ban, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; chú trọng các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đẩy sự tham gia tự nguyện, tự giác của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân.

Các nội dung thi đua, gồm xây dựng gia đình, xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp.

Hình thức khen thưởng là định kỳ hàng năm với cấp cơ sở, cấp tỉnh và 5 năm hai lần ở cấp toàn quốc.







