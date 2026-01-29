Đề xuất dừng hoạt động Ủy ban An toàn giao thông quốc gia từ tháng 3

Logo Ủy ban ATGT quốc gia ẢNH: ATGT

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo tờ trình bãi bỏ Quyết định số 22/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và ban ATGT các tỉnh, thành.

Ủy ban ATGT quốc gia được thành lập từ năm 1997, theo Quyết định số 917 của Thủ tướng Chính phủ và đã trải qua nhiều lần kiện toàn, trong đó có các đợt kiện toàn quan trọng vào các năm 2010, 2011, gần đây nhất là theo Quyết định số 22.

Theo đánh giá, Ủy ban ATGT quốc gia đã góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và từng bước tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc tại các đô thị lớn.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, mô hình Ủy ban ATGT quốc gia và ban ATGT các cấp cũng bộc lộ một số bất cập, nhất là trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa ủy ban với các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Còn có hiện tượng chồng chéo trong chỉ đạo, điều phối và chưa làm rõ đầy đủ vai trò chịu trách nhiệm chính đối với một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, ATGT.

Mô hình tổ chức ban ATGT các tỉnh, thành mang tính phối hợp, kiêm nhiệm, không phải là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, nên hiệu lực chỉ đạo, điều hành còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào sự chủ động của từng cơ quan thành viên...

Vì vậy, Bộ Xây dựng cho rằng, việc dừng hoạt động của Ủy ban ATGT quốc gia và ban ATGT các tỉnh, thành là cần thiết, nhằm phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương; khắc phục tình trạng chồng chéo.

Đồng thời, đề xuất giao Bộ Công an, cơ quan được giao chức năng quản lý nhà nước về trật tự, ATGT đường bộ, chủ trì thực hiện nhiệm vụ điều phối chung về trật tự, ATGT.

Bộ Xây dựng đề nghị thời gian dự kiến Thủ tướng Chính phủ thông qua ban hành trong tháng 3 tới.

Ủy ban ATGT quốc gia hiện nay được tổ chức theo mô hình ban chỉ đạo liên ngành. Cơ quan chuyên môn giúp việc cho ủy ban là Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, hiện có tổ chức 1 cấp gồm 15 công chức thuộc biên chế của cơ quan thường trực là Bộ Xây dựng giao, 2 sĩ quan biệt phái từ Bộ Công an...

Hiện, ông Lê Kim Thành là Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia.